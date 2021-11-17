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超商熱飲促銷！小7限時3天「買1送1、第2杯半價」　全家2杯88元

▲▼7-ELEVEN 推出「愛‧Sharing主題咖啡杯」，以及限時買1送1優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN 推出「愛‧Sharing主題咖啡杯」，以及限時買1送1優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

天氣轉涼，超商紛紛祭出熱飲優惠，7-ELEVEN即日起至19日推出限時3天指定飲品「買1送1」，另搭上「愛‧Sharing」活動，在指定時間日期分享賀卡就送熱美式或熱經典純奶茶1杯。而全家便利商店也在即日起至11/21，於APP隨買跨店取推出多種優惠，像是大杯經典特濃美式2杯88元、大經典特濃拿鐵2杯99元等。

▲▼7-ELEVEN 推出「愛‧Sharing主題咖啡杯」，以及限時買1送1優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN 限時3天「買1送1」優惠。（圖／業者提供）

7-ELEVEN 

7-ELEVEN今（17）日起至19日，限時3天推出指定飲品「買1送1」優惠，包括CITY PRIMA精品美式咖啡(冰/熱)、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶(熱)、CITY TEA現萃茶經典純奶茶(熱)，此優惠不開放寄杯，部分商品限部分門市販售。

而自11月19日起限時3天，再推出CITY系列飲品任選第2杯半價優惠（CITY PRIMA精品咖啡除外，不可手機寄杯）；另還有OPEN POINT行動隨時取指定CITY系列飲品「買2送1」優惠，包括「CITY CAE大杯美式咖啡」、「CITY CAFE濃萃拿鐵」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶」、「CITY TEA現萃茶經典純奶茶」。

OPEN POINT行動隨時取指定飲品，同品項可冰熱任選，每位會員限購各2組，限線上支付，須於11/30前兌領完畢，現萃茶為限定門市兌換，而限量組數請上OPEN POINT APP查詢。

另外「愛‧Sharing」慶祝活動開跑，除了推出「愛‧Sharing主題咖啡杯」，也祭出「愛‧Sharing寄送旅行賀卡分享」，將送出超過4萬杯CITY CAFE/現萃茶飲品。即日起到12/10，消費者只要在上午9點至晚上23:59，製作出專屬的旅行賀卡，並透過FB、LINE分享或ibon列印實體賀卡，就能免費獲得「CITY CAFE 中杯熱美式咖啡」或「現萃茶 熱經典純奶茶」1杯，詳細活動依。

▲▼全家便利商店提神覺醒系列新登場，經典特濃系列嚐鮮價45元起。（圖／業者提供）

▲全家便利商店提神覺醒系列新登場，經典特濃系列嚐鮮價45元起，2杯限時特價88元。（圖／業者提供）

全家便利商店

全家11/17-11/21於APP隨買跨店取推出經典美式(特大杯) 2杯99元(原價120元)、經典拿鐵(特大杯) 2杯109元(原價140元)。
 
此外，自11/17起針對喜好咖啡濃郁感的民眾，以全新「經典特濃系列」，強化咖啡濃郁特色，將咖啡豆使用量升級，推出大杯「經典特濃美式」、「經典特濃拿鐵」。11/17-11/23嘗鮮限定價45元、55元，APP隨買跨店取11/17-11/21推出「經典特濃美式」(大杯)2杯88元、「經典特濃拿鐵」(大杯)2杯99元限定優惠價，每位會員限購2組，兌換期限至111/1/31。

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