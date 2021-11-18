2021愛爾麗公益演唱會　11／20台南市文化中心開唱

圖、文／愛爾麗集團提供

2021「愛常在．愛爾麗之夜∞公益演唱會」，將於11月20日（六）晚間7時在台南市文化中心演藝廳開唱，邀請綜藝天王吳宗憲、新科金鐘獎得主炎亞綸、家家、施孝榮等大咖獻藝，還有由「從從」唐從聖帶領的模仿秀，一起共襄盛舉，而長期致力於公益的愛爾麗集團也將在演唱會上進行捐贈儀式，感謝各界第一線醫護警消在防疫期間守護台灣，也讓民眾度過能量滿滿的公益之夜。

「愛常在．愛爾麗之夜∞公益演唱會」雖不售票，董事長常如山照常做公益，將在演唱會上捐出新台幣100萬元給「慈惠醫護管理專科學校」，用於獎助學金及舞蹈教室修繕，另捐200萬元給「南台科技大學化工材料系」，助低收入戶學子一臂之力，並捐贈5台價值2000萬元的消防車給花蓮縣、新竹縣、台南市及屏東縣，同時，新竹縣再加碼一輛子宮抹片巡迴車，捐款總價值高達3000萬元。

台南，是愛爾麗醫療集團的根，也是董事長常如山25年前白手起家的發源地。去年新冠疫情衝擊全球，身為府城子弟的常如山，愛心不落人後，舉辦「感謝有你防疫公益演唱會」，捐出1000萬做公益，展現同島一命的決心。今年5月台灣爆發社區感染，疫情升至三級警戒，所幸在醫護警消與民眾的齊心努力下，疫情近期已獲控制。愛爾麗集團再次舉辦公益演唱會，且不售票免費入場，盼邀民眾一同致敬醫護警消，歡慶逐漸恢復的正常生活。