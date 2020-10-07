行動愛基隆！醫美龍頭愛爾麗集團贊助國立基隆商工「籃球人才深耕培育計畫」

▲醫美龍頭愛爾麗集團捐贈全新改版「愛爾麗集團」新基商戰袍，給國立基隆商工的球員們。

圖、文／國立基隆商工提供

長期致力公益的醫美龍頭愛爾麗集團董事長常如山、總經理劉貞華女士及集團公益大使謝祖武一同參加國立基隆商工籃球人才深耕培育計畫－新式球衣捐贈儀式」，在校長洪光賢、會長闕河全及前中華男籃國手陳孝榮等榮譽校友的溫馨典禮下，捐贈全新改版且設計良好繡有顯眼的「愛爾麗集團」新基商戰袍，給國立基隆商工的球員們，期許球員們「文武雙全」、「術德兼修」，全力協助國立基隆商工籃球人才深耕培育計畫，為國家籃球紮根貢獻心力。

愛爾麗集團董事長常如山認為培養運動習慣就是累積未來身體的資產，平時愛好打泰擊、綜合格鬥、開飛機、駕遊艇、開全地形車等極限運動，永遠對運動保持熱情是他的座右銘。加上深受父親影響，父親告訴他:「一輩子要手心向下，不能朝上，分享是花錢買不到的喜悅」，因此默默行善，花蓮大地震、八仙塵爆等事件發生第一時間捐款並投入人力物力，期待給社會更大的正面力量。

常董事長非常認同洪光賢校長的在地理念，深知運動訓練除了培養團隊、拚勁及服從的重要性，更可塑造愛鄉、愛校的認同，決定支持「基商籃球人才深耕培育」，捐贈「愛爾麗集團」字樣的戰袍給基隆商工的球員們，期許小球員增加自信心及榮譽感，認真練球及求學，擦亮基隆商工這間素有72年校史老招牌的學校。