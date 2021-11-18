驚險瞬間！繩索突斷裂「滑翔傘失控亂飛」　小倆口高空急墜

▲繩索突然斷裂，2人從高空墜落水中。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度一對夫妻14日來到海濱小鎮迪屋（Diu）玩水上滑翔傘，然而2人才升空約1分鐘左右，連接滑翔傘與快艇的繩索無預警斷裂，狂風把他們吹離原本的路線，最終墜落在距離岸邊約100公尺處的水面上。夫妻倆事後幸運獲救，儘管沒有受傷，但仍飽受驚嚇。

綜合India Today等外媒報導，現年30歲男子阿吉特（Ajit Kathad）與31歲愛妻薩珥拉（Sarla Kathad）14日來到海邊，並在下午1點左右開始玩水上滑翔傘，阿吉特的哥哥拉凱什（Rakesh）也一同搭乘快艇出海，但他是待在船上負責拍攝錄影。

只不過，就在阿吉特與薩珥拉升空約1分鐘左右，當時連接快艇及滑翔傘的繩索突然斷裂，加上當時風相當大，且2人也不會控制滑翔傘，直接被吹離原本的路線，墜入水中。夫妻倆當時身上穿著救生衣，最終順利獲救。

拉凱什事後表示，其實當時他有向工作人員提問，因為繩索看起來早已磨損不堪，但被告知絕對不會出事，怎知阿吉特與薩珥拉就遇上繩索斷裂的事故。

阿吉特也透露，多虧他與妻子當時有穿著救生衣，才能在墜海之後得以福在水面上，且2人當時因為感到太過震驚，長達好幾分鐘都說不出話來。而他也把這起事件矛頭指向業者，強調對方的態度與反應非常不負責任，只說既然已經獲救就沒事，且沒人因此喪命。

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