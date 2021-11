驚險瞬間！繩索突斷裂「滑翔傘失控亂飛」　小倆口高空急墜

▲繩索突然斷裂,2人從高空墜落水中。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合外電報導

印度一對夫妻14日來到海濱小鎮迪屋(Diu)玩水上滑翔傘,然而2人才升空約1分鐘左右,連接滑翔傘與快艇的繩索無預警斷裂,狂風把他們吹離原本的路線,最終墜落在距離岸邊約100公尺處的水面上。夫妻倆事後幸運獲救,儘管沒有受傷,但仍飽受驚嚇。

