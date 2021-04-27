藝高膽大！花蓮繩索救援交流賽　消防員化身蜘蛛人飛簷走壁

▲▼消防員在40米深的溪谷中演訓競賽，需要的不只有勇氣，還要有純熟的繩索技術及團隊默契。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局26日在天祥稚暉橋辦理繩索救援技術交流賽，邀請基隆市消防局、宜蘭縣政府消防局、台東縣消防局、山嵐野趣等消防及民間等單位同場競技，交流技術與經驗。全程驚險刺激，除了考驗技術還需要十足的團隊默契。

▲▼整套流程評核的不只有救援速度還要兼顧救援安全性。

交流賽設定之救援情境包括垂直救援、水平跨距救援及傾斜跨距救援，參賽人員懸掛在繩索上，腳下就是40米深的溪谷，除了要有條不紊的接近傷患，並將傷患放入擔架中上拉至橋上，整套流程評核的不只有救援速度、救援安全性，更要考慮到傷患的照護及舒適度，需要的不只有勇氣，還有強大的繩索技術及團隊默契。

身為消防局特種搜救大隊分隊長，同時也是本次參賽隊伍領隊的任若男說，在執行繩索救援時，救援人員及傷患的生命都維繫在隊友架設的主繩及確保繩上，因此除了需要克服對高度的恐懼，救援團隊更需要定期練習繩索技術，並時常與各縣市及各領域的專家交流新知，才能保障自身安全，同時提升救援效率，所以非常感謝局長大力支持舉辦這次交流賽。

▲救援人員及傷患的生命都維繫在隊友架設的主繩及確保繩上，除了需要克服對高度的恐懼，救援團隊更需要定期練習繩索技術。

局長林文瑞表示，近年來消防局致力於強化所屬各項繩索救援技術，本次交流賽中特地邀請由孔垂翔教官所帶領的KRRT繩索隊、陸瑞璽教官所率領的HAERT繩索隊等具備豐富實戰及比賽經驗的隊伍擔任評核員，相信透過交流賽在繩索救援領域的技術必能獲得很大的提升！

►腦公！你不可以賴帳喔

