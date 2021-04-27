　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

藝高膽大！花蓮繩索救援交流賽　消防員化身蜘蛛人飛簷走壁

▲▼消防員在40米深的溪谷中演訓競賽，需要的不只有勇氣，還要有純熟的繩索技術及團隊默契。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲▼消防員在40米深的溪谷中演訓競賽，需要的不只有勇氣，還要有純熟的繩索技術及團隊默契。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局26日在天祥稚暉橋辦理繩索救援技術交流賽，邀請基隆市消防局、宜蘭縣政府消防局、台東縣消防局、山嵐野趣等消防及民間等單位同場競技，交流技術與經驗。全程驚險刺激，除了考驗技術還需要十足的團隊默契。

▲▼消防員在40米深的溪谷中演訓競賽，需要的不只有勇氣，還要有純熟的繩索技術及團隊默契。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲▼整套流程評核的不只有救援速度還要兼顧救援安全性。

交流賽設定之救援情境包括垂直救援、水平跨距救援及傾斜跨距救援，參賽人員懸掛在繩索上，腳下就是40米深的溪谷，除了要有條不紊的接近傷患，並將傷患放入擔架中上拉至橋上，整套流程評核的不只有救援速度、救援安全性，更要考慮到傷患的照護及舒適度，需要的不只有勇氣，還有強大的繩索技術及團隊默契。

▲▼消防員在40米深的溪谷中演訓競賽，需要的不只有勇氣，還要有純熟的繩索技術及團隊默契。（圖／花蓮消防局提供，下同）

身為消防局特種搜救大隊分隊長，同時也是本次參賽隊伍領隊的任若男說，在執行繩索救援時，救援人員及傷患的生命都維繫在隊友架設的主繩及確保繩上，因此除了需要克服對高度的恐懼，救援團隊更需要定期練習繩索技術，並時常與各縣市及各領域的專家交流新知，才能保障自身安全，同時提升救援效率，所以非常感謝局長大力支持舉辦這次交流賽。

▲▼消防員在40米深的溪谷中演訓競賽，需要的不只有勇氣，還要有純熟的繩索技術及團隊默契。（圖／花蓮消防局提供，下同）

救援人員及傷患的生命都維繫在隊友架設的主繩及確保繩上，除了需要克服對高度的恐懼，救援團隊更需要定期練習繩索技術。

局長林文瑞表示，近年來消防局致力於強化所屬各項繩索救援技術，本次交流賽中特地邀請由孔垂翔教官所帶領的KRRT繩索隊、陸瑞璽教官所率領的HAERT繩索隊等具備豐富實戰及比賽經驗的隊伍擔任評核員，相信透過交流賽在繩索救援領域的技術必能獲得很大的提升！

►腦公！你不可以賴帳喔
 

ET快訊
鄭爽爆丟棄生病貴賓狗　網一看前男友歌詞發毛
17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網
邱鋒澤神隱13天！首度露面了
土地公入夢指示　他找到2失蹤浮屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北環境季「五區五淨港」大動員　落實環境教育永續海洋精神

「樂齡彩繪人生」展40幅水彩畫　新北聯醫創作畫展4／30登場

石門富基漁港成立「重機驛站」　極北無敵海景療癒超好拍

新北行動治理拚偏鄉里有建設　侯友宜走訪石門基層傾聽民意

崑大徵才活動登場　逾千職缺尋找人才

嬤重聽沒聽到敲門！警連環Call助童返家　被秒掛電話：詐騙集團

綠島廢污水處理量創3年新高　台東環保局籲使用環保清潔產品

農災補助5項申請案免附地籍謄本　台東縣便民服務再升級

飛魚來了！台東波浪屋「蘭嶼達悟族飛魚季」特展30日開幕

達悟族飛魚季特展　近距離感受Discovery紀錄完成的拼板舟

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

玖壹壹《嘻哈庄腳情》只能自己唱惹　健志CUE春風SOLO..立刻挨打XD

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

蔡依林合體「周天王」甜唱雙J定情曲　周興哲「露胸肌」撩：我心跳超快要不要碰！

台北「廢墟套房」月租1萬1千元！　房東曝原因：提醒新租客愛護房間

新北環境季「五區五淨港」大動員　落實環境教育永續海洋精神

「樂齡彩繪人生」展40幅水彩畫　新北聯醫創作畫展4／30登場

石門富基漁港成立「重機驛站」　極北無敵海景療癒超好拍

新北行動治理拚偏鄉里有建設　侯友宜走訪石門基層傾聽民意

崑大徵才活動登場　逾千職缺尋找人才

嬤重聽沒聽到敲門！警連環Call助童返家　被秒掛電話：詐騙集團

綠島廢污水處理量創3年新高　台東環保局籲使用環保清潔產品

農災補助5項申請案免附地籍謄本　台東縣便民服務再升級

飛魚來了！台東波浪屋「蘭嶼達悟族飛魚季」特展30日開幕

達悟族飛魚季特展　近距離感受Discovery紀錄完成的拼板舟

雨神來了「62萬噸水進帳！」　水利署：相當於新竹1天用水量

民進黨北市黨部高層兒涉毒　黨部依紀律評議裁決處分

周潤發「清晨開車載他爬山」　幫腳底按摩…79歲男星感恩曝暖舉

古林睿煬6局飆10K新高強壓徐若熙！獅4比1屠龍7連勝

員警「違規搜索」闖房開包包！大麻男獲判無罪　法官理由曝光

5月限定美妝太燒！Kiehl’s「滾輪按摩組」限量送　YSL「520禮盒」超搶手

柯震東29歲還是處男！國小就哈她　徐若瑄宣示主權：你靈魂是我的

《未來媽媽》女星失婚又喪父陷憂鬱　見80歲母「偉大舉動」淚崩

舅舅阻止教練「摔外甥」悲劇就結束？　網曝：刁民會罵恐龍家長

他4年內開出百家美髮沙龍　發展事業這「3資源」缺一不可

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

地方熱門新聞

高雄抗旱第一口鑿井順利出水 日供3000噸

台南鄰居天天洗車庫　他曝照遭打臉

嘉義富商遭擄勒贖嘉檢起訴4人

台東漁港小艇出港不敵大浪翻覆　

屏東男想一了百了「躺車道」　警陪聊卸心防

挽救閩南語教育危機　呂理組新書發表

視察曾文水庫清淤黃偉哲感謝國軍兄弟

嘉義大學蘭潭學生宿舍星級環境

蔡易餘搭配「營養推廣餐盤」盼降至百公斤以下

民眾駕「類船型浮具」受困沙洲海巡救援

嬤重聽沒聽到敲門！　警連環Call助童返家

吸頂式感應燈控開關自燃起火

南投市公所於公有市場安裝煙偵器

故事媽媽冠軍化身台語歌手　新住民謝美麗唱出自信

更多熱門

相關新聞

吸頂式感應燈控開關自燃起火

吸頂式感應燈控開關自燃起火

凡使用電的器具，即有故障、引火之虞，台南市1所大學系辦公室「吸頂式感應燈控開關」起火燃燒案例雖不常見，但仍需定期檢修或汰換，以免成為居家引火燃燒之潛藏因子。

民眾駕「類船型浮具」受困沙洲海巡救援

民眾駕「類船型浮具」受困沙洲海巡救援

貓咪失蹤「3千海拔登頂3次」求生

貓咪失蹤「3千海拔登頂3次」求生

少婦負氣離家摔傷玉腿　崩潰大哭警察聽到了

少婦負氣離家摔傷玉腿　崩潰大哭警察聽到了

神話破滅！「蜘蛛人」後空翻失敗慘摔昏迷

神話破滅！「蜘蛛人」後空翻失敗慘摔昏迷

關鍵字：

飛簷走壁秘技消防局繩索救援交流消防員蜘蛛人

讀者迴響

熱門新聞

奧迪女「死者要我拒檢」　母：為何第二槍朝駕駛座

李光洙宣布退出11年《RM》！

快訊／台科大急宣布：即日起採遠距教學

台北市「160元吃到飽」！地點曝光掀暴動

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

嘉義「花旗木祕境」爆紅　地主忍痛砍樹

台灣女網紅「溫泉水煮雞翅」　星國網友傻眼

最新梅雨報到時間曝光　災害預報士喊Yes：大致底定

連千毅現身醫院塞60萬現金…柔道童爸拒收趁隙退回

江宏傑向福原愛提離婚！律師揭主要目的

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

利路修機場遭推擠　暴動中「淡定自拍」網服了

尖叫！蔡依林爆炸合體「周天王」　甜蜜飆唱定情曲...全場瘋了

木桌見完整狗臉　空洞眼神混二哈

更多

最夯影音

更多
LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎
73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面