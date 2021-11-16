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小熊維尼換冬季新裝！超商最新集點送　旋轉星空燈、雙層推車超Q

▲▼7-11「金色璀璨小熊維尼」集點送。（圖／7-11提供）

▲7-11最新「金色璀璨小熊維尼」集點送將在11/17登場。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

小熊維尼粉絲看過來！就有超商將小熊維尼換上冬季金色新裝，打造最新集點送活動，不僅有造型陶瓷碟，倒入醬油後會呈現圖樣超可愛，還有旋轉星空燈，晚上點燈夢幻滿分，另外，本次集點送還首次搭配「會員快閃購」，限時2天消費不限金額即可直接加購；餐具品牌則是打造最新「小熊維尼聯名壺杯組」，冷冷的天用小熊維尼杯子喝一杯熱飲超幸福。

7-11將於11/17起展開冬季限定「金色璀璨小熊維尼」集點送，這次小熊維尼跳脫黃澄澄、懶洋洋的模樣，以璀璨金色首次在台亮相，首推「造型陶瓷碟2入組」，共推出圓形、六角形及方形3種款式，每一款皆有黃、白配色，圓形碟內獨特浮雕壓紋設計，倒入醬油後會呈現圖樣，超級可愛。

▲▼7-11「金色璀璨小熊維尼」集點送。（圖／7-11提供）

▲造型陶瓷碟2入組、造型陶瓷餐盤，吃飯時看到滿滿小熊維尼太療癒。

▲▼7-11「金色璀璨小熊維尼」集點送。（圖／7-11提供）

▲雙層多功能推車可以360度旋轉，還有冬天最適合窩的造型連帽大毛毯。

兼具推車及收納功能的「雙層多功能推車」，實用又療癒，可分層儲物，附木蓋超可愛，具360度旋轉滑輪及煞車輪，可隨心移動，搖身變成茶几、邊桌使用超方便；療癒又實用「摺疊多功用桶」約直徑70公分、高68公分的超大容量，可摺疊收納不占空間。

第二波集點活動將於12/3下午3點起推出，粉絲一定要收「旋轉星空燈」，可360度動態旋轉投影，3段燈色及亮度可隨意切換，還有6組投影片可替換，房間裡點燈超夢幻；「造型連帽大毛毯」使用觸感柔軟的絨毛材質，是冬季居家、旅行必備好物。

另外，OPEN POINT會員首度推出「會員快閃購」活動，11/17、11/18限時2天，消費不限金額，結帳時只要報會員手機號碼就可以花149～999元將限量小熊維尼周邊帶回家。

▲康寧餐具推出小熊維尼聯名壺杯組。（圖／康寧餐具提供）

康寧餐具也推出最新「小熊維尼聯名壺杯組」，讓民眾能在寒冬裡喝上一杯溫暖熱飲，還能被小熊維尼的超萌模樣療癒，此外還加碼點心碗及方盤餐具。

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