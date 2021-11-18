BMW大7遭砸成敞篷車！車主出門打高爾夫遭殃　身份是老牌大廠董座

記者柯振中／綜合報導

台北大直某高爾夫球場發生工地意外，一處建案進行吊掛工程時，重物不慎墜落，砸到停在一旁停車格的百萬名車。事後車主身份曝光，原來是某間連接器大廠的董事長，出門打高爾夫球，準備回家時，才發現愛車變成敞篷車。

▲大7停在路邊遭工地機具砸毀。（圖／記者黃彥傑翻攝）



依據影片畫面，這輛BMW大7停在工地旁的停車格，隔壁工地施工時，裡面的「太空包」意外墜落，直接砸在停車格上，不偏不倚地重擊了大7的車頂、擋風玻璃以及引擎蓋，導致整輛車嚴重損毀。

除了這輛大7，還有2輛車子遭到波及，車主隔天接到通知，也嚇得不輕。原來，工地17日下午吊掛太空包時，不慎勾到防護網，才導致防護網與太空包一起墜落，砸壞了3輛車。

▼大7遭砸，變成敞篷車。（圖／《東森新聞》）



而遭砸的車輛當中，該輛BMW大7價格高昂，最貴的車款新車價超過500萬元，後來才知道，該輛大7的車主是某連接器大廠的東做，公司業務橫跨多個產業，子弟兵在兩岸開設了10多間公司，沒想到只是出門打個高爾夫球，愛車竟然被砸成敞篷車。

事後董座也與工地負責人和解，選擇不提告。不過，由於工程單位可能有違規的狀況，北市勞檢處主任秘書康水順表示，調查後若有違規，將依法裁罰3萬元至30萬元。

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