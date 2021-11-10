全台首創　成大研發「智慧魚苗生產系統」人力省6成

▲成大陳宗嶽主任（右2）團隊研發智慧魚苗生產系統，科技部長吳政忠（左2）頒發未來科技獎。（圖：陳宗嶽提供，下同）

記者林悅／台南報導

智慧養魚時代來臨！國立成功大學生物科技與產業科學系主任陳宗嶽率團隊，花了3年多時間，開發出全自動「智慧魚苗生產系統」，比傳統人工育苗大幅減少6成以上的人力，未來技術移轉給養殖業者，將可改善養殖人口老化、人力短缺的問題，榮獲科技部 2021「未來科技獎」。

成大「智慧魚苗生產系統」位於安南校區的實驗養殖場，也是全台首座全自動化的養殖魚場，由生科系主任陳宗嶽帶領郭正元、廖紹文等 20 名團隊，包括生物科技、養殖、自動化機械、資工、通訊及資安等跨領域人才一起研發。

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目前以石斑為主要實驗魚種，最大的特色就是每個步驟全都自動化，可以自動偵測魚苗尺寸大小，自動給予適合大小的藻類、餌料生物（輪蟲、豐年蝦、橈腳類），把魚苗從一個小黑點養殖到1至2寸大，育成率更可穩定達到 3％-5％，比一般育成率千分之3提高逾10倍。

▲陳宗嶽（左前1）帶領團隊研發智慧魚苗生產系統，全自動化可隨時監測，也可用手機、平板操控。

陳宗嶽表示，傳統人工育苗方式，1個魚苗養殖場需要3至4 人力照顧，智慧育苗方式，1個人將可控制3至4個場，透過手機也可以監控，大幅減少6成以上的人力，可改善養殖人力短缺的問題，此外，智慧育苗把傳統室外場移到室內養殖，有冷氣空調，人員不會日曬雨淋，加上智慧育苗參數傳承下去，即使是新手也可以達到穩定的育成率，可吸引年輕人投入，幫助產業永續發展。

生科系研究助理廖紹文說，9年前曾創業經營石斑育苗場， 傳統養殖場雜事及不穩定因素多，一天 24小時都要注意， 應付突發狀況，沉重的壓力下，健康亮起紅燈，才輾轉到成大擔任研究工作，如今協助研發智慧育苗，對於新手投入養殖業樂觀其成。

成大「智慧魚苗生產系統」今年榮獲科技部「未來科技獎」，該獎項由產學研各界參與投件，評選重點包括「科學突破性」及「產業應用性」，今年共有逾 500 件報名，最終選出 100 件，此次為陳宗嶽團隊繼 2019 年以「降低魚隻殘食率之方法及組合物」獲獎後，第2次得獎。目前「智慧魚苗生產系統」已與 1 家光電公司完成簽約技術移轉，另有 3 家接洽中，未來將幫助養殖業逐步邁向智慧化。