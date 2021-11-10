大二醫學生再爆「偷拍學姊如廁」！美女醫怒斥：品行很不行，退學吧

▲成大醫男大二生又被加碼爆料曾偷拍學姐如廁。（示意圖／123RF）

實習記者林郁婷／綜合報導

成大醫院傳出讓一名醫學系大二男學生進開刀房，替一名胸腔科患者做縫合手術，引發外界爭議。這名男大生起初嗆學姊「沒本事就閉嘴」，態度非常惡劣，如今更被爆料是一位「攝狼」，曾偷拍學姊上廁所。眼科醫師黃宥嘉就痛批，這名男醫學生就算實力再好，但會去偷拍別人「品行很不行」，喊話應該剔除這類「不適任醫學生醫師的制度。」

美女眼科醫師黃宥嘉今（10）日在粉絲團《睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間》發文寫道，「我們的社會不需要「自以為有實力」可是卻會偷拍學姊如廁性騷擾的男醫師！」

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她指出，縫合表皮傷口是一件事，更重要的是，醫學生敢偷拍學姊上廁所，不尊重女性，未來又會對患者或被麻醉的病人做什麼，這是一個警訊，「我們台灣最不缺的就是醫學生、醫師」，希望在位者不要無視「醫療體系沒有剔除不適任醫學生醫師的制度」這種漏洞。

她直言，大二就會嗆人，還敢偷拍學姊，這種人就讓他退學吧，人生又不一定只走醫生這條路，「但如果要走，這個品行很不行」。

據了解，成大醫學系已經證實，讓大二生做胸腔縫合手術，但不認為違法，並強調尊重當時主治醫師與團隊的決定。衛福部則表示，執行醫療行為需有醫師執照，如果沒有就是違法。