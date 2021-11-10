　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大二醫學生再爆「偷拍學姊如廁」！美女醫怒斥：品行很不行，退學吧

▲▼示意圖,健康,成人,肚子痛,女性,衛生,馬桶,清潔,生病,衛生間,紙,廁所,浴室,蹲廁所。（圖／123RF）

▲成大醫男大二生又被加碼爆料曾偷拍學姐如廁。（示意圖／123RF）

實習記者林郁婷／綜合報導

成大醫院傳出讓一名醫學系大二男學生進開刀房，替一名胸腔科患者做縫合手術，引發外界爭議。這名男大生起初嗆學姊「沒本事就閉嘴」，態度非常惡劣，如今更被爆料是一位「攝狼」，曾偷拍學姊上廁所。眼科醫師黃宥嘉就痛批，這名男醫學生就算實力再好，但會去偷拍別人「品行很不行」，喊話應該剔除這類「不適任醫學生醫師的制度。」

美女眼科醫師黃宥嘉今（10）日在粉絲團《睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間》發文寫道，「我們的社會不需要「自以為有實力」可是卻會偷拍學姊如廁性騷擾的男醫師！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她指出，縫合表皮傷口是一件事，更重要的是，醫學生敢偷拍學姊上廁所，不尊重女性，未來又會對患者或被麻醉的病人做什麼，這是一個警訊，「我們台灣最不缺的就是醫學生、醫師」，希望在位者不要無視「醫療體系沒有剔除不適任醫學生醫師的制度」這種漏洞。

她直言，大二就會嗆人，還敢偷拍學姊，這種人就讓他退學吧，人生又不一定只走醫生這條路，「但如果要走，這個品行很不行」。

據了解，成大醫學系已經證實，讓大二生做胸腔縫合手術，但不認為違法，並強調尊重當時主治醫師與團隊的決定。衛福部則表示，執行醫療行為需有醫師執照，如果沒有就是違法。

ET快訊
神秘買家搬40億狂掃11戶！　當周董鄰居
帶身分證！　「中3碼」爽喝11元手搖杯
顏清標債務還了？　國泰世華、華南銀未列「呆帳大戶」
前世火星人！男揭「人面獅身像」藏重大秘密
暴打男大生！　警到場見瑪莎拉蒂3男竟「全放了」
3大飯店「身分證優惠」一次看！　27組末碼打2.7折
男大生遭押下車暴打影片曝光！　瑪莎拉蒂男：敢報警試試看
王泉仁1句話甩了她「7天後秒交新歡」！偶像劇女星崩潰　3段情

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「台灣還好吧？」財經網美連收4私訊：真的膽很大　網全看傻了

嗑百元小火鍋「為何煮好端上桌？」　內行曝內幕：不然怎回本

默沙東新冠口服藥買到了！陳時中：已完成簽約

員工妹提離職！老闆狂cue「妳會去援交」　網揭暗黑猜測：噁爛

陳時中：12~17歲青少年BNT第二劑暫緩施打！

台鐵首搭雙11熱潮！明限量開賣「2022月曆」　收錄2大明星新車

郵局退役機台落地偏鄉　「逆物流」製200台再生電腦投入教育

老婆幫買鮮奶！人夫搖頭了「這一瓶不是」　網爆共鳴：也買錯過

大二醫學生再爆「偷拍學姊如廁」！美女醫怒斥：品行很不行，退學吧

2.5萬筆學習歷程檔案已完成上傳　週六前檢討懲處報告出爐

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

通訊行報案！警「急衝現場」搶救　男驚醒傻眼：只是辦個門號而已

俄男賣虛擬幣...他拿28萬現金面交　只有「1張是真鈔」驚覺露餡急跳車！

被爆欠債！顏清標親上火線回應 強調一生重情義「絕不落井下石」

反差萌！《魷魚》張德秀私下是「溫柔貓奴」 和阿里抱怨「拔河累炸」：吐了兩次

Makiyo怒轟計程車運匠「態度好差」　帶狗就被兇..氣到自嘲：還好我沒喝醉！

「台灣還好吧？」財經網美連收4私訊：真的膽很大　網全看傻了

嗑百元小火鍋「為何煮好端上桌？」　內行曝內幕：不然怎回本

默沙東新冠口服藥買到了！陳時中：已完成簽約

員工妹提離職！老闆狂cue「妳會去援交」　網揭暗黑猜測：噁爛

陳時中：12~17歲青少年BNT第二劑暫緩施打！

台鐵首搭雙11熱潮！明限量開賣「2022月曆」　收錄2大明星新車

郵局退役機台落地偏鄉　「逆物流」製200台再生電腦投入教育

老婆幫買鮮奶！人夫搖頭了「這一瓶不是」　網爆共鳴：也買錯過

大二醫學生再爆「偷拍學姊如廁」！美女醫怒斥：品行很不行，退學吧

2.5萬筆學習歷程檔案已完成上傳　週六前檢討懲處報告出爐

象獅總冠軍賽前哨戰德保拉對決霸能　運彩看好兄弟

東森購物網前10月EPS 14.13元「獲利新高！」　雙11首周網路業績大增六成

兄弟PS啦啦隊首發女孩卡18日首賣　有限量唇印親簽卡

馬斯克「1個問題」特斯拉2天市值慘崩5兆！遭爆賣股為「還債」

孫興慜暌違25個月回歸！南韓世足資格賽明對阿聯酋　100%開放觀眾

「台灣還好吧？」財經網美連收4私訊：真的膽很大　網全看傻了

1元銅板價爽吃達美樂經濟套餐、麥當勞蛋捲冰淇淋　11／11開搶時間快記下來

春節檢疫10＋4變7＋7　柯文哲笑回：SOP又要重寫了！

嗑百元小火鍋「為何煮好端上桌？」　內行曝內幕：不然怎回本

台積電終宣布投資高雄　建商2大隱憂高興不起來

生活熱門新聞

王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲

王必勝承認與「林小姐」不適當關係　親口曝光「小孩是誰的」

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

南韓年輕人「穿搭屌打台灣？」　他揭1現象驚呆

台大停車場凌晨驚見「神佛級人物」

女大生喪父畢典沒人來　教授：我當妳爸

啪啪啪憋得好痛苦　人妻崩潰：一直分心

全台變色追初雪！冷氣團恐二段凍12°C

客故意把錢掉地　外送員彎腰撿回敬

西門町街友被霸凌拍抖音　他1舉動暖哭4萬人

王必勝認不適當關係已結束　小三打破沉默發聲

老婆幫買鮮奶！人夫一看「買錯了」爆共鳴

藝FUN券今日啟用　7大QA一次看

婆婆賞300萬催生　老公霸氣回1句護妻

更多熱門

相關新聞

王必勝正宮「3句話堪稱女人典範」！

王必勝正宮「3句話堪稱女人典範」！

衛福部醫服會執行長王必勝陷入外遇風暴，疑與小15歲的林姓護理師生下一女，事後坦承這段感情「不適當、不應該」，更5度向家人致歉，但正宮尤香玉醫師直言「沒有原諒」，醫師黃宥嘉大讚尤香玉的3句話可說是完美典範，「王必勝醫師已經比很多外遇渣男好多了，大約是因為娶到這麼棒的老婆吧！」

成大舉辦首屆「成電論壇」　旺宏吳敏求：AI人工智慧啟動下波工業革命

成大舉辦首屆「成電論壇」　旺宏吳敏求：AI人工智慧啟動下波工業革命

大二生刀房縫合！醫：有背景待遇不同

大二生刀房縫合！醫：有背景待遇不同

大二生手術室縫傷口　衛生局：成大醫院涉違法

大二生手術室縫傷口　衛生局：成大醫院涉違法

成大醫學生被爆代刀嗆：沒本事就閉嘴

成大醫學生被爆代刀嗆：沒本事就閉嘴

關鍵字：

成大黃宥嘉手術醫學系偷拍

讀者迴響

熱門新聞

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲

新莊鬧區「當街砍人」！她洗完頭遇刺

6歲弟得胃癌！「滴茶色尿」爺捶胸痛哭：都是我不好

王泉仁驚傳「3度再婚空姐懷男胎」！

大學生擦撞海神　慘被暴打顱內出血搶救中

王必勝承認與「林小姐」不適當關係　親口曝光「小孩是誰的」

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

真的有人要跟鄧佳華拍！「對手女優選定了」

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

南韓年輕人「穿搭屌打台灣？」　他揭1現象驚呆

台大停車場凌晨驚見「神佛級人物」

女大生喪父畢典沒人來　教授：我當妳爸

台積電嚇到了！高雄設廠為何選楠梓　內行人揭關鍵

啪啪啪憋得好痛苦　人妻崩潰：一直分心

更多

最夯影音

更多
「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了
鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面