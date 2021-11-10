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「代刀縫傷口」二年級醫科生遭爆背景特殊　成大：一般勞工家庭

▲成大副校長兼發言人李俊璋（右）澄清指出，該名成大大二醫學生，父親是台南1名受僱勞工，母親是家管，只是一般勞工家庭，家境小康，並沒有特殊背景。（圖／記者林悅攝）

▲成大副校長兼發言人李俊璋（右）澄清指出，該名成大大二醫學生，父親是台南1名受僱勞工，母親是家管，只是一般勞工家庭，家境小康，並沒有特殊背景。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

成功大學醫學系大二男學生日前進入開刀房替病患做縫合，引起各界議論，質疑該名學生應是背景特殊才能獲此差別待遇，成大副校長兼發言人李俊璋澄清指出，該名學生父親是台南1名受僱勞工，母親是家管，只是一般勞工家庭，家境小康，並沒有特殊背景，請各界勿再誤解。

成大副校長兼發言人李俊璋10日晚上6時許指出，經校方詳查，該名大二醫學生只是一般勞工家庭的孩子，其父親是台南1名受僱勞工，母親是家管，家境僅小康，並沒有特殊背景或後台，該名學生台南一中畢業，考上成大醫學系，因十分認真學習，並對外科很有興趣才會在開刀房實習，外界議論種種並非事實，請各界勿再誤解。

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▲成大副校長兼發言人李俊璋（右）澄清指出，該名成大大二醫學生，父親是台南1名受僱勞工，母親是家管，只是一般勞工家庭，家境小康，並沒有特殊背景。（圖／記者林悅攝）

據了解，成大醫學系爆出大二學生進入開刀房替病患做縫合手術，事件曝光後引發各界議論，成大校方指稱該學生大一就已在開刀房實習約1年，而此次是在主治醫師現場指導監督下執行縫合，並沒有違反醫療相關法規。台南市衛生局表示，仍有疑義將待成大提出說明後，再進一步查處。

▲成大副校長兼發言人李俊璋（右）澄清指出，該名成大大二醫學生，父親是台南1名受僱勞工，母親是家管，只是一般勞工家庭，家境小康，並沒有特殊背景。（圖／記者林悅攝）

而有資深外科醫師透露，一般來說大二醫學生還未具備足夠相關知識，因此比較不會有機會進入手術房，等到大三、大四接觸這類知識與技術後，大五、大六才會到手術房觀摩、當助手，不過若學生積極向教授爭取，或是家中有背景，像是父母是醫生或醫界大老，就有可能會有不同待遇的情況發生，質疑該生可能背景特殊，才能有此待遇。

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