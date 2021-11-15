培育醫療人才38載　成大醫學院院史展揭幕

▲國立成功大學醫學院院史展，於醫學院第四講堂前走廊，舉行院史牆揭幕典禮，展現院史風華。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立成功大學醫學院院史展，15日於醫學院第四講堂前走廊，舉行院史牆揭幕典禮，以時間軸的方式佐以文字與圖片，呈現成大醫學院發展過程的重要時刻，讓醫學院師生及來賓可以藉由回顧過去成就，了解現在的立足點並展望未來的方向及社會使命。

院史牆展示成大醫學院自1984年成立以來，在創院院長黃崑巖以及歷屆院長的領導之下的成長軌跡，包括各教學及研究單位的成立更迭，以及各項發展的重要里程碑。

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典禮由成大醫學院院長沈延盛主持，邀請成大校長蘇慧貞、成大副校長賴明德、成大醫學院行政事務副院長許桂森、成大醫學院教學分處副院長林志勝、成大醫學院學務分處副院長謝式洲、成大醫院院長沈孟儒、成大醫學院前院長林其和、成大生科院院長簡伯武等師長與會見證院史牆正式揭幕。

成大校長蘇慧貞表示，期待從這一面院史牆開始，回歸醫學院人社教育的初衷，連結到未來師生繼續成長的地方。成大醫學院院長沈延盛致詞表示，院史牆的地點可以讓醫院及醫學院來回走過的人都能見到醫學院的歷史，透過「蔚然成風」4字涵括醫學院的人文歷史，並期待希望醫學院內系所、師生都能往醫學人文路上繼續前進。

1981年行政院核定成立成大醫學院及附設醫院，以平衡國內南北地區醫療教育及資源，為政府14項重大經濟建設之一。在黃崑巖教授的籌建下，1984年成大醫學院正式成立，注重醫學人文及病人關懷，現今在醫學院各處仍可以找到黃崑巖院長對醫學教育及醫學人文的刻劃與期待，例如：石泉廣場前的陶壁醫師誓詞與啟蒙醫學人文心靈的武田書坊，呼應了黃崑巖院長所強調的「成為良醫之前，先做成功的人」，也提醒醫療人員應有的人文教養以及肩負的天職重任。成大附設醫院於1988年正式營運啟用，成為南部第一個國立大學醫學院附設醫院，擔負起南部「急重難罕」的醫療任務，民眾能就近得到適當的醫療照顧。

在歷任院長的努力下，成大醫學院持續推動醫學教育創新改革，勇於負起社會責任、投入人才培育與研究創新、發展地域或族群特性的生醫研究、積極與國際合作進行醫學教育及研究。經歷38年歲月的淬鍊，成大醫學院發展出醫學人文與科技並重的特色，培育出的醫療專業人才，展現出人性的關懷，對社會及國家有高度貢獻。

未來醫療工作將面臨許多變局及挑戰，包含新興傳染病蔓延、人口老化、科技化造成人際相處模式改變等等，因應這些轉變，成大醫學院推動成立虛擬實境（ARVR）及擴大實境（MR）教學教室，並成立開刀房的錄影教學手術室，以因應遠距教學及開展未來遠距醫療的需求。此外，成大醫學院也秉持信念，持續孕育開創未來的醫學人才，因應時代社會的快速變遷。