快訊／混打今限時6小時登記、第15輪怎麼打　陳時中14:00說明

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11/18）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。混打上路在即，指揮中心今日上午10點開放限時6小時的疫苗平台混打登記，已經接種第一劑AZ的18歲以上民眾可以選擇BNT或莫德納(Moderna)疫苗或兩者皆選，符合資格者約225萬人。本次混打預計在第15輪提供，何時公布細節？指揮中心發言人莊人祥昨表示，等衛福部長陳時中主持記者會宣布，預期今日說明。

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▲混打開放登記。（圖／指揮中心提供）

指揮中心17日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」將於11月18日上午10時至下午4時，開放已接種第一劑AZ(AstraZeneca)疫苗之18歲(含)以上民眾進行混打意願登記，前述民眾若有第二劑疫苗混打意願，可依意願選擇BNT或莫德納(Moderna)疫苗或兩者皆選。

莊人祥說明，目前接種第一劑AZ尚未接種第二劑AZ民眾總計有225萬人，屆時都可以上往進行意願登記，至於第14輪已經預約AZ第二劑，不管接種沒有，都不在本次開放登記意願範圍。而後續開放混打，需和第一劑間隔達8週以上，初估國內約有97萬名打第一劑AZ民眾符合資格。

指揮中心提醒，目前僅開放已接種第一劑AZ疫苗民眾進行混打意願登記，若第一劑非接種AZ疫苗，或已完成兩劑COVID-19疫苗接種，以及第14輪已經完成第二劑AZ疫苗預約者，本次意願登記開放時間暫不開放疫苗混打調查，後續將視疫苗政策滾動調整開放。

莊人祥日前透露，第15輪初步規劃仍是AZ、BNT、莫德納三大疫苗都會提供，AZ疫苗主要提供第二劑，BNT與莫德納則都是一二劑都提供，其中BNT與莫德納要接種第一劑者估計在100萬以內，要打第二劑莫德納約16萬人，第二劑BNT約200萬人。