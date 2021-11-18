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13歲跳級上頂尖大學！「東方神童」38歲驟逝…曾天才崩壞淪笑柄

▲▼38歲東方神童魏永康逝世。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲38歲東方神童魏永康逝世。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

「東方神童」魏永康的妻子17日發布訃告稱，魏永康突發疾病逝世。1983年，魏永康出生於湖南岳陽一個普通家庭，2歲時就掌握1000多個漢字，4歲學完國中課程，13歲考上大學，成為當時湖南省年齡最小的大學生，17歲考入中科大，但在3年後因欠缺生活自理能力被勸退，20歲輟學後讀書成了他最大的心願。

據《瀟湘晨報》報導，1983年6月，魏永康出生於湖南省岳陽市華容縣一個普通家庭。父親魏炳南是一名退伍軍人，母親曾學梅是一名百貨公司工人。

由於從小天資過人，剛出生兩三個月，曾學梅就開始教兒子識字，還常給兒子讀唐詩。曾學梅曾接受媒體採訪時說，魏永康2歲時就掌握1000多個漢字，4歲基本學完了國中階段的課程，國小只讀了二年級和六年級。

1991年10月，年僅8歲的魏永康連跳幾級進入縣屬重點中學讀書。13歲時，魏永康以高分考入湘潭大學物理系，成為當時湖南省年齡最小的大學生。2000年，17歲的魏永康大學畢業後考入了中科院高能物理研究所碩博連讀研究生。

母親認為，孩子只有專心讀書將來才會有出息。她包下家中所有家務，照顧魏永康的生活起居，直到兒子讀湘潭大學時，她也一直跟在身邊「陪讀」。到北京讀書後，由於缺乏母親的照料，魏永康無法適應、安排自己的學習和生活。

▲▼38歲東方神童魏永康逝世。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲魏永康和女兒。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

2003年7月，讀了3年研究生的魏永康在碩士學位還沒拿到的情況下，被中科院勸退。此後的魏永康經歷了很長一段灰暗時期，漸漸淡出人們視線。據多家媒體報導，20歲的魏永康退學回家後，母親曾學梅開始反思自己的教育方法。魏永康慢慢成熟起來，學做家務，照顧自己的生活起居。

2005年，從中科院輟學回家近2年的魏永康接受採訪時說，現在的他每天早上7點鐘起床，8點準時趕到華容縣人大上半天班，下午以後的時間自由支配。問到最大的心願，魏永康毫不猶豫地說是學校裡讀書，「讀書是我的特長和樂趣。」

11月17日，魏永康妻子付碧透露，魏永康於11月9日因病離世。據媒體公開報導，付碧是邵陽市隆回縣人。兩人相識於2005年，當時魏永康在上海一家航天研究機構上班，付碧暑假到上海玩，由於租住的地方近，兩人結識後產生感情。

2007年，付碧大學畢業，不久，魏永康在深圳找到了一份穩定的工作，付碧也在同一家公司落腳。2008年10月1日，魏永康與付碧結婚。婚後，兩人育有一兒一女。付碧曾在媒體中表示，魏永康早已從木訥的「神童」變成懂得生活的丈夫，並非傳言中所說「不近人情」，而是變得開朗許多，兩人過著普通幸福的生活。

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