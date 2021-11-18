　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

美式賣場黑五11／22起超殺折扣開跑！「特價款天天不同」歷年優惠好物搶先看

▲▼好市多,Costco,黑五,黑色購物節,風倍清織物除菌消臭噴霧,好自在液體衛生棉,吉列刮鬍刀。（圖／資料照）

▲「黑色購物節」即將在11/22開跑，連續7天祭出超強優惠折扣商品，特價商品天天不一樣，預計又會如同往年一樣湧進爆炸人潮搶便宜。（圖／資料照，下同。）

消費中心／綜合報導

好市多年度血拚盛會「黑色購物節」即將在11/22開跑，平時就以許多超值折扣和獨家商品吸引人潮的美式賣場，連續7天祭出超強優惠折扣商品，特價商品天天不一樣，種類從黃金鑽石、家電3C、精品、生活用品到生鮮等包羅萬象超級豐富，這些搶到賺到的商品在黑五期間有一卡限購，預計又會如同往年一樣湧進爆炸人潮搶便宜；想從海量商品中把喜歡的東西全部帶回家，事先功課得先做好，參考以下歷年好物清單，到時候才不會迷失在茫茫人海裡。

歷年必搶1號：瘋搶財富女神「金條」，原價：584,999元，2020年黑五特價：570,999元（現省14,000元）

▲▼ 美式賣場黑五11/22起超殺折扣開跑！「特價款天天不同」歷年優惠好物搶先看 。（圖／資料照）

不誇張，好市多每次黑五祭出金條等下殺商品搶客，總是吸引不少民眾搶便宜。不少會員也都關注金條是否又會出現在今年黑五特價行列。

歷年必搶2號：風倍清織物除菌消臭噴霧，原價：459元，2020年黑五特價：359元（現省100元）

▲▼ 美式賣場黑五11/22起超殺折扣開跑！「特價款天天不同」歷年優惠好物搶先看 。（圖／資料照）

▲有了風倍清織物除菌消臭噴霧，就能毫無顧慮地把好市多長纖毛毯也一起帶回家，黑五下殺折扣就是囤貨好時機。

每到冬天，各種毛絨厚被、枕頭或地毯、窗簾等織品，不易洗滌又難晾乾，一想到清潔就讓人頭好痛；加上天氣轉冷，外出穿回家的外套、圍巾、鞋子、包包、安全帽等無法天天清洗，但又擔心把細菌帶回家? 此時只需要拿出日本主婦愛用、幾乎家家必備的「風倍清織物除菌消臭噴霧」，回家後簡單噴一噴就能幫織物除菌消臭，超多網友用過後大推「這個真的好用，香味清新，不會讓我覺得只是蓋掉異味而已。」、「馬上測試噴鞋子，鼻子說推推」、「回家後噴一噴覺得很安心，裡面的兩包補充包大概可以回充4次，CP值不錯」。今年黑五如果又有折扣就是囤貨好時機。

歷年必搶3號：Stanley隨身保溫杯溫暖寒冬　低價直逼買一送一特惠

近期夯露營必備的保溫杯，也已經好幾年出現在好市多黑五特價行列，許多會員大讚這款保溫杯堅固耐用、攜帶方便，重點是黑五特價直逼買一送一的價格，每次都是搶翻天。

歷年必搶4號：好自在液體衛生棉，原價：349元（24公分）／319元（27公分），2020黑五特價：239元（24公分）／ 209元（27公分），每盒現省110元

▲▼ 美式賣場黑五11/22起超殺折扣開跑！「特價款天天不同」歷年優惠好物搶先看 。（圖／資料照）

▲▼即日起鎖定美式賣場公告，牢記今年好自在液體衛生棉的的優惠時段才能省荷包。

▲▼ 美式賣場黑五11/22起超殺折扣開跑！「特價款天天不同」歷年優惠好物搶先看 。（圖／資料照）

「好自在液體衛生棉」前三年都是好市多黑五的搶手貨，去年許多會員也是殷殷期盼等到黑五第三天才終於等到它。因為吸收力超強，就算量再多都能快速吸到底層，讓衛生棉表面還是超乾爽，因此收服一大票忠實愛好者，直呼「用了之後有比較，是一款吸收後還是很薄、很沒存在感的衛生棉！」、「一試成主顧+1，後面根本黑洞」、「這真的好用 經血不回沾」。這款衛生棉平時就是好市多熱賣暢銷商品，每年一到好市多黑五超猛折扣週，都吸引大批女性瘋狂搶購，即日起鎖定美式賣場公告，牢記今年好自在液體衛生棉的優惠時段才能省荷包。

歷年必搶5號：惠而浦 20公升觸控式微波爐，原價：2,499元，2020黑五特價：1,749元（現省750元）

▲▼ 美式賣場黑五11/22起超殺折扣開跑！「特價款天天不同」歷年優惠好物搶先看 。（圖／資料照）

微波爐可說是租屋族必備的方便型廚房家電，不管是微波或退冰都能用，這款惠而浦20公升觸控式微波爐的折扣力道很深，歷年也都深受消費者的喜愛，有需要家電的消費者千萬別錯過黑五購物節，是最佳購入的好時機。

歷年必搶7號：QV INTENSIVE 重度修護乳膏，原價：999元，2020年黑五特價：749元（現省250元）

澳大利亞製造的修護乳膏，擁有高達70%以上潤膚強化潤膚保濕滋養乳膏，可以減少肌膚脫屑、補充油脂，皮膚表面也會形成保護膜，防止水分散失，也是往年黑五特價品項中消費者喜愛的項目。

▲▼ 美式賣場黑五11/22起超殺折扣開跑！「特價款天天不同」歷年優惠好物搶先看 。（圖／資料照）

歷年必搶7號：型男必備吉列刮鬍刀，原價：729元，2020黑五特價：549元（現省180元）

▲▼ 美式賣場黑五11/22起超殺折扣開跑！「特價款天天不同」歷年優惠好物搶先看 。（圖／資料照）

▲▼碰上好市多黑五超殺折扣，每個男生都有機會搶購入手好幾組吉列刮鬍刀，輕鬆當個乾淨帥氣型男。

▲▼ 美式賣場黑五11/22起超殺折扣開跑！「特價款天天不同」歷年優惠好物搶先看 。（圖／資料照）

愛買的不只女生，男生衝黑五同樣能夠滿載而歸，其中必備日用品刮鬍刀組貨架前滿滿人頭，人手都抓好幾組吉列刮鬍刀，最頂級的鋒護系列擁有鋒利5刀片以及前後潤滑條，刮鬍時順滑貼合又保護肌膚，提供男生最乾淨又潤滑的刮鬍享受；另外一樣也是5刀片的鋒隱系列，精細修刀可精準修飾毛髮，搭配靈活、柔軟的導流設計，讓男性能以幾乎察覺不到的輕柔手法刮除鬍子。就有網友po文分享，為了測試效果特地留了幾天的鬍子，結果發現「這款5刀片刮得很乾淨，配刮鬍泡刮完後幾乎沒感覺，也沒刮傷，比起舊的一件型刮鬍刀還好用不少。」更有網友留言「反過來拿，背面有一片刀片，刮鬢角或是修線條非常好用！」、「每天早上起床使用，舒適乾淨，值得推薦」、「等特價時買更優惠」，碰上好市多黑五超殺折扣，每個男生都有機會搶購入手好幾組，輕鬆當個乾淨帥氣型男。

歷年必搶8號：SAMSUNG QLED量子電視，原價：107,999元，2020年黑五特價：69,999元（現省38,000元）

▲▼ 美式賣場黑五11/22起超殺折扣開跑！「特價款天天不同」歷年優惠好物搶先看 。（圖／資料照）

許多會員也會等著黑五購物節入手單價較高的家電、3C類商品，其中大尺寸的電視就屬於不少人會購入的品項。今年是否又有高階電視入列，值得期待。

每年美式賣場黑五都有各種家電、精品、高檔食材等優惠折扣，像是往年電視都會推出不同品牌和尺寸的特惠價格，滿足想提升家中娛樂體驗又不想荷包大失血的消費者，另有冰箱、吸塵器、電暖器、空氣清淨機、氣炸烤箱、自動咖啡機、音響、筆電等實用家電3C好物，還有超多生活用品像是床包被套組、球鞋、羽絨衣、刷毛上衣、運動長褲、防風外套、洗沐髮品、運動用品、尿布、擴香、廚具鍋組等，保健食品例如葉黃素、營養飲品、蛋白粉、膠原蛋白粉等，讓民眾搬貨手忙不停、一車載不完。去年民眾瘋搶的還有鑽石、珍珠飾品等昂貴精品，令人驚呼的流血價一開賣瞬間通通秒殺；另外，生鮮食材如頂級美牛、新鮮空運鮭魚、干貝等高級美味，超低價就能幫家裡豐盛加菜，想搶便宜的民眾必須隨時盯緊每天預告的黑色星期五優惠品項，遲了可得等明年。

►什麼！愛馬仕打折了

ET快訊
女大生混酒5小時喝掛！室友去洗澡　他「看10秒」摸胸下場慘
快訊／台鐵電車線故障！　大山-後龍嚴重誤點
夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句「叔叔是打砲工具」洩綠光
東區5妹制裁惡霸！黑車慘成「裝置藝術」　網嚇壞：對方來頭不小
快訊／國道內壢匝道「聯結車撞轎車」1傷　緊急封閉
熱騰騰最新數據出爐　醫：有沒有看到混打最強？
豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝！肇事駕駛還在辯

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

只剩2天！好市多「黑五限定」第6波下殺品先看　必搶美國無骨牛小排

明天8點搶！好市多「黑五限定」第5彈先看　美國牛、大西洋鮭魚下殺了

美式賣場黑五11／22起超殺折扣開跑！「特價款天天不同」歷年優惠好物搶先看

好市多內湖店「有確診者足跡」 緊急關門！業者回應了

貴婦退貨「7萬大衣鬧劇」業者反擊了！　724字聲明還原事發經過

快訊／SOGO忠孝館週年慶遇停電4分鐘！　台電曝原因

東森購物網「嘉義優鮮」旗艦館上線　翁章梁力推來「嘉」買農產

美廉社x蝦皮首家店到店亮相！開拓「300家數位店」擴大服務

超商熱飲促銷！小7限時3天「買1送1、第2杯半價」　全家2杯88元

超商最新3款暖胃美食！24小時都能吃麻油雞腿麵線　加10元爽喝美式

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

美式賣場黑五11／22起超殺折扣開跑！「特價款天天不同」歷年優惠好物搶先看

好市多內湖店「有確診者足跡」 緊急關門！業者回應了

貴婦退貨「7萬大衣鬧劇」業者反擊了！　724字聲明還原事發經過

快訊／SOGO忠孝館週年慶遇停電4分鐘！　台電曝原因

東森購物網「嘉義優鮮」旗艦館上線　翁章梁力推來「嘉」買農產

美廉社x蝦皮首家店到店亮相！開拓「300家數位店」擴大服務

超商熱飲促銷！小7限時3天「買1送1、第2杯半價」　全家2杯88元

超商最新3款暖胃美食！24小時都能吃麻油雞腿麵線　加10元爽喝美式

揪團吃現炸超大腿庫排！拿坡里限時「戰斧炸雞買4送2、買3送1」

不必辛苦跑復健診所！只要「1步驟」改善腰酸背痛

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

瘋電影／線：愛在相逢時　就算相愛也得在對的時間

氣溫驟降必備！7款「暖手好物」工作打字也不手凍　讓人緊握不放

撞豐年果糖童星「一屍兩命」一毛未賠　媽慟：肇事駕駛還在辯！

福斯「暢銷跨界」T-Roc小改款亮相　新車頭樣貌、標配數位儀表

4歲Lucy「眼神噴model氣場」超齡美照曝！　五官100％神複製隋棠

第二場公投說明會來了　趙少康出馬、羅智強大戰徐國勇

精選花蓮秘境！拋開塵囂來場慢活之旅　饕客私藏食堂視野震撼又美味

美式賣場黑五11／22起超殺折扣開跑！「特價款天天不同」歷年優惠好物搶先看

比球棒更派！大媽騎車擦撞刺龍刺鳳哥　掏「一根長長的」完勝

「基隆藍又時」脫口罩重現《倫敦的愛情》！　驚豔全場…王仁甫：可以借妳的麥克風嗎？

消費熱門新聞

貴婦退貨7萬大衣華敦反擊了

貴婦7萬大衣「買貴3倍」退貨遭拒

好市多內湖店「有確診者足跡」 緊急關門！業者回應

拿坡里戰斧炸雞買4送2、買3送1

停售蘋果派、麥香雞？麥當勞說明

全家咒術迴戰集點活動開跑　1元把商品帶回家

小熊維尼換冬季新裝！超商最新集點送

快訊／SOGO忠孝館週年慶遇停電

美國來的「禦寒聖品」美式賣場爆好評！

小7限時3天買1送1、全家經典特濃限時優惠

不必辛苦復健！只要1步驟改善腰酸背痛

美式賣場黑五11/22起超殺折扣開跑

美廉社x蝦皮首家店到店亮相！

美廉社買米28折起！量販超市抗漲一次看

更多熱門

相關新聞

好市多購物　她下周特價退貨被酸

好市多購物　她下周特價退貨被酸

美式賣場好市多（Costco）退貨機制相當方便，但也因此發生不少爭議事件。一名網友在臉書社團表示，她日前在好市多買了一組洗髮精，但不久後發現該款洗髮精下週會特價，就詢問大家「可以買特價品，再用原價退貨嗎」，貼文一出立刻引發網友論戰。

好市多內湖店「有確診者足跡」 緊急關門！業者回應

好市多內湖店「有確診者足跡」 緊急關門！業者回應

大順店突公告機車收費　高雄人曝「和隔壁有關」

大順店突公告機車收費　高雄人曝「和隔壁有關」

停機車「好市多低消新制」！2解方破解：真的免費

停機車「好市多低消新制」！2解方破解：真的免費

好市多「骨灰罈紅茶」限定色曝光！千人Orz

好市多「骨灰罈紅茶」限定色曝光！千人Orz

關鍵字：

好市多Costco黑五黑色購物節風倍清織物除菌消臭噴霧好自在液體衛生棉吉列刮鬍刀

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝光

連千毅「被揭真實月收入」首發聲！

即／亞東＋仁安醫院火警！244消防出動

今有雨！狂掉11℃時間曝　「1天內急凍」探12度

孫道存7段情史！　生前娶回小32歲「國中同學女兒」

華南期貨7美姬清涼桌曆外流！私訊塞爆了

即／孫道存今晨癌逝！北監回應了

小33歲辣模纏孫道存爆父女戀！「結婚挺孕肚」近況曝光

出生就當女神！3生肖鳳凰命中年魅力旺

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面