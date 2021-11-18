美式賣場黑五11／22起超殺折扣開跑！「特價款天天不同」歷年優惠好物搶先看

▲「黑色購物節」即將在11/22開跑，連續7天祭出超強優惠折扣商品，特價商品天天不一樣，預計又會如同往年一樣湧進爆炸人潮搶便宜。（圖／資料照，下同。）

消費中心／綜合報導

好市多年度血拚盛會「黑色購物節」即將在11/22開跑，平時就以許多超值折扣和獨家商品吸引人潮的美式賣場，連續7天祭出超強優惠折扣商品，特價商品天天不一樣，種類從黃金鑽石、家電3C、精品、生活用品到生鮮等包羅萬象超級豐富，這些搶到賺到的商品在黑五期間有一卡限購，預計又會如同往年一樣湧進爆炸人潮搶便宜；想從海量商品中把喜歡的東西全部帶回家，事先功課得先做好，參考以下歷年好物清單，到時候才不會迷失在茫茫人海裡。

歷年必搶1號：瘋搶財富女神「金條」，原價：584,999元，2020年黑五特價：570,999元（現省14,000元）

不誇張，好市多每次黑五祭出金條等下殺商品搶客，總是吸引不少民眾搶便宜。不少會員也都關注金條是否又會出現在今年黑五特價行列。

歷年必搶2號：風倍清織物除菌消臭噴霧，原價：459元，2020年黑五特價：359元（現省100元）

▲有了風倍清織物除菌消臭噴霧，就能毫無顧慮地把好市多長纖毛毯也一起帶回家，黑五下殺折扣就是囤貨好時機。

每到冬天，各種毛絨厚被、枕頭或地毯、窗簾等織品，不易洗滌又難晾乾，一想到清潔就讓人頭好痛；加上天氣轉冷，外出穿回家的外套、圍巾、鞋子、包包、安全帽等無法天天清洗，但又擔心把細菌帶回家? 此時只需要拿出日本主婦愛用、幾乎家家必備的「風倍清織物除菌消臭噴霧」，回家後簡單噴一噴就能幫織物除菌消臭，超多網友用過後大推「這個真的好用，香味清新，不會讓我覺得只是蓋掉異味而已。」、「馬上測試噴鞋子，鼻子說推推」、「回家後噴一噴覺得很安心，裡面的兩包補充包大概可以回充4次，CP值不錯」。今年黑五如果又有折扣就是囤貨好時機。

歷年必搶3號：Stanley隨身保溫杯溫暖寒冬 低價直逼買一送一特惠

近期夯露營必備的保溫杯，也已經好幾年出現在好市多黑五特價行列，許多會員大讚這款保溫杯堅固耐用、攜帶方便，重點是黑五特價直逼買一送一的價格，每次都是搶翻天。

歷年必搶4號：好自在液體衛生棉，原價：349元（24公分）／319元（27公分），2020黑五特價：239元（24公分）／ 209元（27公分），每盒現省110元

▲▼即日起鎖定美式賣場公告，牢記今年好自在液體衛生棉的的優惠時段才能省荷包。

「好自在液體衛生棉」前三年都是好市多黑五的搶手貨，去年許多會員也是殷殷期盼等到黑五第三天才終於等到它。因為吸收力超強，就算量再多都能快速吸到底層，讓衛生棉表面還是超乾爽，因此收服一大票忠實愛好者，直呼「用了之後有比較，是一款吸收後還是很薄、很沒存在感的衛生棉！」、「一試成主顧+1，後面根本黑洞」、「這真的好用 經血不回沾」。這款衛生棉平時就是好市多熱賣暢銷商品，每年一到好市多黑五超猛折扣週，都吸引大批女性瘋狂搶購，即日起鎖定美式賣場公告，牢記今年好自在液體衛生棉的優惠時段才能省荷包。

歷年必搶5號：惠而浦 20公升觸控式微波爐，原價：2,499元，2020黑五特價：1,749元（現省750元）



微波爐可說是租屋族必備的方便型廚房家電，不管是微波或退冰都能用，這款惠而浦20公升觸控式微波爐的折扣力道很深，歷年也都深受消費者的喜愛，有需要家電的消費者千萬別錯過黑五購物節，是最佳購入的好時機。

歷年必搶7號：QV INTENSIVE 重度修護乳膏，原價：999元，2020年黑五特價：749元（現省250元）

澳大利亞製造的修護乳膏，擁有高達70%以上潤膚強化潤膚保濕滋養乳膏，可以減少肌膚脫屑、補充油脂，皮膚表面也會形成保護膜，防止水分散失，也是往年黑五特價品項中消費者喜愛的項目。





歷年必搶7號：型男必備吉列刮鬍刀，原價：729元，2020黑五特價：549元（現省180元）

▲▼碰上好市多黑五超殺折扣，每個男生都有機會搶購入手好幾組吉列刮鬍刀，輕鬆當個乾淨帥氣型男。

愛買的不只女生，男生衝黑五同樣能夠滿載而歸，其中必備日用品刮鬍刀組貨架前滿滿人頭，人手都抓好幾組吉列刮鬍刀，最頂級的鋒護系列擁有鋒利5刀片以及前後潤滑條，刮鬍時順滑貼合又保護肌膚，提供男生最乾淨又潤滑的刮鬍享受；另外一樣也是5刀片的鋒隱系列，精細修刀可精準修飾毛髮，搭配靈活、柔軟的導流設計，讓男性能以幾乎察覺不到的輕柔手法刮除鬍子。就有網友po文分享，為了測試效果特地留了幾天的鬍子，結果發現「這款5刀片刮得很乾淨，配刮鬍泡刮完後幾乎沒感覺，也沒刮傷，比起舊的一件型刮鬍刀還好用不少。」更有網友留言「反過來拿，背面有一片刀片，刮鬢角或是修線條非常好用！」、「每天早上起床使用，舒適乾淨，值得推薦」、「等特價時買更優惠」，碰上好市多黑五超殺折扣，每個男生都有機會搶購入手好幾組，輕鬆當個乾淨帥氣型男。

歷年必搶8號：SAMSUNG QLED量子電視，原價：107,999元，2020年黑五特價：69,999元（現省38,000元）

許多會員也會等著黑五購物節入手單價較高的家電、3C類商品，其中大尺寸的電視就屬於不少人會購入的品項。今年是否又有高階電視入列，值得期待。

每年美式賣場黑五都有各種家電、精品、高檔食材等優惠折扣，像是往年電視都會推出不同品牌和尺寸的特惠價格，滿足想提升家中娛樂體驗又不想荷包大失血的消費者，另有冰箱、吸塵器、電暖器、空氣清淨機、氣炸烤箱、自動咖啡機、音響、筆電等實用家電3C好物，還有超多生活用品像是床包被套組、球鞋、羽絨衣、刷毛上衣、運動長褲、防風外套、洗沐髮品、運動用品、尿布、擴香、廚具鍋組等，保健食品例如葉黃素、營養飲品、蛋白粉、膠原蛋白粉等，讓民眾搬貨手忙不停、一車載不完。去年民眾瘋搶的還有鑽石、珍珠飾品等昂貴精品，令人驚呼的流血價一開賣瞬間通通秒殺；另外，生鮮食材如頂級美牛、新鮮空運鮭魚、干貝等高級美味，超低價就能幫家裡豐盛加菜，想搶便宜的民眾必須隨時盯緊每天預告的黑色星期五優惠品項，遲了可得等明年。