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明天8點搶！好市多「黑五限定」第5彈先看　美國牛、大西洋鮭魚下殺了

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▲2019好市多黑色購物節,好市多。（圖／記者陳涵茵攝）

▲好市多黑色購物節本周登場。（資料圖／記者陳涵茵攝）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」即將邁入第5天了，繼昨日搶到翻的義式膠囊咖啡機、CK女性棉質內褲後，明（27）日第5天精選優惠商品也搶先曝光，包括民眾最愛的美國嫩肩里肌、大西洋鮭魚首度現身，家電3C則有咖啡機、無線耳機等，精品部分珍珠、黃金、鑽石通通一次買到手軟，早上8點準時開搶。

▲▼好市多黑色星期五購物節。（圖／截自好市多APP）

▲▼好市多黑五限定第5天精選商品先看。（圖／截自好市多APP）

▲▼好市多黑色星期五購物節。（圖／截自好市多APP）

好市多「黑五限定」第5天精選優惠商品搶先看，有美膳雅17公升氣炸烤箱、BOSE電視音響、夏普空氣清淨機、TCL 75吋 4K 智能液晶顯示器不含視訊盒、SAMSUNG 43吋 CRYSTAL 4K UHD 電視、BOSE無線耳機、飛利浦全自動義式咖啡機、ZOJIRUSHI不鏽鋼隨身保溫杯組、QV重度修復乳膏、GREENWOOD鐵板燒兩用卡式瓦斯爐、AKOYA珍珠項鍊加珍珠耳環組、24K黃金男士項鍊、2.0克拉圓形鑽石手環、美國頂級嫩肩里肌真空包、空運新鮮大西洋鮭魚等共15樣。

▲▼好市多黑色星期五購物節。（圖／截自好市多APP）

▲美國牛肉、大西洋鮭魚終於下殺。

好市多黑五限定優惠從23日開跑至29日止，同樣延續去年一共有7天時間，並祭出上百樣優惠商品，最高可激省28萬，明（27）日起至29日全台各門市更提早至8點開門。

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