迎雙11！電商好康火力全開　限定加碼壓軸優惠整理搶先看

▲東森購物網「雙11嗨Fun購好玩」主打好玩遊戲獎不完，11/11全站再推神秘加碼。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

迎戰1111購物旺季，各大電商祭出一波波特殺爆品、折扣碼、免運、消費回饋等好康拚場，讓消費者在結帳時，可以明顯感受到多重優惠的價格，隨著雙11正慶即將到來，平台業者也紛紛亮出最後獨家壓軸，曝光11/11當天限定加碼活動攻略，以下就整理各家內容，消費者在血拚前可先參考，再集中火力一次買。

東森購物網

今年雙11強打好禮獎不完，除了有「全民瘋組團」活動，組隊成團最高享11%回饋，以及「小額奪寶掌握仙機」於全通路消費任一件，即可用11枚東森幣下注拚iPhone13 256GB，還有「拼出百萬大獎」，在東森購物網消費滿額、邀請新朋友加入會員或累積折抵500枚東森幣都能得到拼圖，集滿拼圖可抽萬元好禮，最大獎有DYSON無線吸塵器、IPHONE 13等。

活動期間還有「全站滿額贈」活動，消費滿2021元，可獲得折價券$111，使用APP消費最高可獲得$2,222，等於享8折優惠。此外也預告11/11全站再加碼，消費滿1111元送禮物卡11%回饋，上限777，還有Line購物神秘加碼將於當天曝光。

▲東森電視購物推出「超狂開倉∙剁手天天刷」活動，由購物專家直擊東森各家廠商倉庫，短短三天，直播共120分鐘．已創下200多萬業績，熱銷商品平均3秒就賣出1雙鞋。（圖／東森購物提供）

東森電視購物

11/1起，連續12天推出「超狂開倉∙剁手天天刷」，在每晚8點直播節目中，由購物專家走出攝影棚直擊東森各家廠商倉庫，包括生活用品、零食乾果、小家電及專櫃化妝品等，現場看到什麼賣什麼；11/11當天將推出「1111嗨購節」，電視購物LIVE節目商品全面5折起，當晚8～10點推出美妝精品、家電廠商開倉刷起來，晚上10點還有「123min亂賣會」。

momo購物網

號召逾2萬品牌、數百萬件商品祭出雙11驚喜價，挑戰全年最低價之外，「整點搶百萬紅包」場次與名額再加碼，11/9～11/11每日18場次狂送最高999 momo幣、漢堡王特惠餐、八月堂可頌滿111元加11元多1件、劍湖山免費雙人套票，11/11更祭出「全通路不限金額下單，抽1111.萬紅利金」、「組隊送最高3.5%回饋」、「下單抽訂單免費」、「1元加購PORTER INTERNATIONAL」，以及「狂送11萬份好禮」，只要單筆消費滿1,111元，可登記好禮三選一，是當天才有的5大限定優惠。

蝦皮購物

11/11前天天祭出夯品下殺11元等眾多優惠， 11/11正式活動日獨家限時販售5大「年度熱銷禮盒」，蒐羅雅詩蘭黛、KIEHL'S 契爾氏、品木宣言、DHC等專櫃級保養品，破盤下殺只要1,111元；以及高單價3C「蘋果新機年度禮盒」，包含話題新機iPhone 13與手機配備，流血價只要11,111元，同時祭出五倍券專區下殺5折起挺在地店家；另攜手元大、第一等27間銀行合作，祭出最高25%刷卡金回饋，刷國泰世華蝦皮購物聯名卡，還能享最高30%蝦幣回饋。

▲Yahoo奇摩購物「11.11瘋搶購物節」正慶即日起開跑。（圖／Yahoo奇摩購物提供）

Yahoo奇摩購物

「11.11瘋搶購物節」正慶開跑，全站1折直降，11/8～11/11祭出新一波4大超殺優惠，除「狂撒破億折價券」、「刷卡滿萬最高46%回饋」、聯合ASUS、BRITA等旗艦品牌「天天超級品牌日1折起」、活動期間「天天免運」等好康；同時不僅正慶凌晨零點消費滿萬送1,111購物金，消費滿1,111再抽「影音大富翁」，將有機會享1,111天KKTV影音免費看。

樂天市場

11/1～11/12天天百大品牌最低1折起、12大品牌每日整點輪番祭出5折起限時搶購，還有優惠券可天天領，活動期間搭配使用，最高可省下超過9,000元，消費滿499元享超商取貨或宅配到家免運費，刷樂天信用卡賺11%回饋，指定店家購物滿額2,000元再享點數10%回饋。

11/11、11/12再推出加碼彩蛋「整點商品破盤1折起」活動，除了每日10、12、15、19、21點等5個時段，另於11/11上午0點、1點、下午11點以及11/12上午0點、1點增加特殺品項開搶。

博客來

每日上午11:00限量推出11元、111元起秒殺夯品，11/9～11/12再祭出「秒殺必搶」、「暢銷爆殺」、「強檔組合」，並加碼iPhone 13/13mini指定新機，買就送10% OPEN POINT點數；SAMSUNG GALAXY Z系列摺疊機，買就送11 % OPEN POINT點數，同時限量開賣在日韓、香港等地掀起搶購熱潮的韓國男團防彈少年團（BTS）「TinyTAN祝褔語朱古力」。11/9、11/10還有萬種暢銷圖書限時48小時瘋殺66折，

11/11、11/12連兩天則有不限會員等級，最高享42%回饋，包含全館結帳不限金額現折11%（部分商品除外），消費滿1200元送100元E-Coupon、滿2000再送100元E-Coupon，累計滿萬再送千元E-Coupon，銀行、支付最高回饋11%；每日上午10:00還有1元達美樂Pizza兌換券限量開搶。

生活市集

活動期間主打銀行及多重生活幣加碼，最高回饋33%，加上「天降紅包雨」限時開搶生活幣，最高可得$1,111購物金；11/10、11/11消費滿2單再送限量$66生活幣，觀看直播再送生活幣紅包，11/12前消費抽AsiaYo豪華露營大獎，同時提供500元訂房金限量快搶。

此外，天天主打2項破盤超值爆品，囊括生活日用品、美味食材及3C家電等，像是SK-II青春露最低下殺至6折、摩斯漢堡蒟蒻禮盒特惠組每杯不到23元，每晚21:00至早上6點還有夜間下殺折扣，提供16品精選好物1折起。另加碼超優惠購機活動，11/12前購買iPhone 13指定系列，登記送$2,000生活幣。

遠傳friDay購物

即起祭出「全年最殺」專區，首波推出逾百品知名品牌家電、3C商品，提前降至平台全年最低價，例如夏普除濕機原價8,890元，先前促銷價還要6、7千元，現下殺至5,990元，幅度達6.7折，雙11前還會機動加碼超值折價券，可以搶到最低價好康之外，下單還有機會抽中整筆訂單免費。

雙11限時好康也提前曝光，當天全站消費都送10%遠傳幣，滿5,000元再抽iPhone 13 128G、Apple 2021 iMac M1 24吋、PS5、Switch OLED等大獎。今年更首度推出「揪團一起賺」活動，只要組隊成功，就回饋隊長及隊友雙11折價券55元和111元各1張，11/11當天消費滿額最高送3%回饋。

▲露天拍賣在11/11當日主打5大優惠一次拿個夠。（圖／露天拍賣提供）

露天拍賣

11/11當天指定賣場消費享5%露幣回饋，21:00～24:00不限金額0元免運，上百件商品限時下殺2折起，結帳再搶無敵折扣，且刷卡還可享20%回饋及豐富刷卡金；11/9加碼推出「精選韓流爆品」快速到貨活動，主打兩日配及七日配服務，指定商品下單再享最高1,000元折扣，其中兩日配首次與智慧物流公司Pickupp合作，並將活動所得全數捐給公益團體。

露天eBay及Gmarket海外購物天天推出熱銷夯品，商品下殺3折起，且在11/9、11/10舉辦VVIP封館慶活動，登記就可成為VVIP，享有總價高達3萬元的獨家專屬折扣。

CYBERBIZ開店平台

雙11當天上午11:00起推出「CYBERBIZ NOW!11.11品牌直送」活動，參與品牌包括一之軒、飛利浦、Rivon禮坊、奇美食品、伊莎貝爾、義美、Sega Taiwan、享食尚等，推出限時限量及獨賣商品，優惠最低下殺1元起，於品牌官網下單，並選擇配送地點5公里內的門市或發貨地點，最快30分鐘內配送到府，下單享限量免運優惠，還有機會獲得限量萊爾富好禮四選一兌換券。