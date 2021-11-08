　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

迎雙11！電商好康火力全開　限定加碼壓軸優惠整理搶先看

東森購物網「雙11嗨購節」（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網「雙11嗨Fun購好玩」主打好玩遊戲獎不完，11/11全站再推神秘加碼。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

迎戰1111購物旺季，各大電商祭出一波波特殺爆品、折扣碼、免運、消費回饋等好康拚場，讓消費者在結帳時，可以明顯感受到多重優惠的價格，隨著雙11正慶即將到來，平台業者也紛紛亮出最後獨家壓軸，曝光11/11當天限定加碼活動攻略，以下就整理各家內容，消費者在血拚前可先參考，再集中火力一次買。

東森購物網
今年雙11強打好禮獎不完，除了有「全民瘋組團」活動，組隊成團最高享11%回饋，以及「小額奪寶掌握仙機」於全通路消費任一件，即可用11枚東森幣下注拚iPhone13 256GB，還有「拼出百萬大獎」，在東森購物網消費滿額、邀請新朋友加入會員或累積折抵500枚東森幣都能得到拼圖，集滿拼圖可抽萬元好禮，最大獎有DYSON無線吸塵器、IPHONE 13等。

活動期間還有「全站滿額贈」活動，消費滿2021元，可獲得折價券$111，使用APP消費最高可獲得$2,222，等於享8折優惠。此外也預告11/11全站再加碼，消費滿1111元送禮物卡11%回饋，上限777，還有Line購物神秘加碼將於當天曝光。

東森電視購物從11/1～11/12天天推出「超狂開倉∙剁手天天刷」活動（圖／東森購物提供）

▲東森電視購物推出「超狂開倉∙剁手天天刷」活動，由購物專家直擊東森各家廠商倉庫，短短三天，直播共120分鐘．已創下200多萬業績，熱銷商品平均3秒就賣出1雙鞋。（圖／東森購物提供）

東森電視購物
11/1起，連續12天推出「超狂開倉∙剁手天天刷」，在每晚8點直播節目中，由購物專家走出攝影棚直擊東森各家廠商倉庫，包括生活用品、零食乾果、小家電及專櫃化妝品等，現場看到什麼賣什麼；11/11當天將推出「1111嗨購節」，電視購物LIVE節目商品全面5折起，當晚8～10點推出美妝精品、家電廠商開倉刷起來，晚上10點還有「123min亂賣會」。

momo購物網
號召逾2萬品牌、數百萬件商品祭出雙11驚喜價，挑戰全年最低價之外，「整點搶百萬紅包」場次與名額再加碼，11/9～11/11每日18場次狂送最高999 momo幣、漢堡王特惠餐、八月堂可頌滿111元加11元多1件、劍湖山免費雙人套票，11/11更祭出「全通路不限金額下單，抽1111.萬紅利金」、「組隊送最高3.5%回饋」、「下單抽訂單免費」、「1元加購PORTER INTERNATIONAL」，以及「狂送11萬份好禮」，只要單筆消費滿1,111元，可登記好禮三選一，是當天才有的5大限定優惠。

蝦皮購物
11/11前天天祭出夯品下殺11元等眾多優惠， 11/11正式活動日獨家限時販售5大「年度熱銷禮盒」，蒐羅雅詩蘭黛、KIEHL'S 契爾氏、品木宣言、DHC等專櫃級保養品，破盤下殺只要1,111元；以及高單價3C「蘋果新機年度禮盒」，包含話題新機iPhone 13與手機配備，流血價只要11,111元，同時祭出五倍券專區下殺5折起挺在地店家；另攜手元大、第一等27間銀行合作，祭出最高25%刷卡金回饋，刷國泰世華蝦皮購物聯名卡，還能享最高30%蝦幣回饋。

Yahoo奇摩購物「11.11瘋搶購物節」（圖／Yahoo奇摩購物提供）

▲Yahoo奇摩購物「11.11瘋搶購物節」正慶即日起開跑。（圖／Yahoo奇摩購物提供）

Yahoo奇摩購物
「11.11瘋搶購物節」正慶開跑，全站1折直降，11/8～11/11祭出新一波4大超殺優惠，除「狂撒破億折價券」、「刷卡滿萬最高46%回饋」、聯合ASUS、BRITA等旗艦品牌「天天超級品牌日1折起」、活動期間「天天免運」等好康；同時不僅正慶凌晨零點消費滿萬送1,111購物金，消費滿1,111再抽「影音大富翁」，將有機會享1,111天KKTV影音免費看。

樂天市場
11/1～11/12天天百大品牌最低1折起、12大品牌每日整點輪番祭出5折起限時搶購，還有優惠券可天天領，活動期間搭配使用，最高可省下超過9,000元，消費滿499元享超商取貨或宅配到家免運費，刷樂天信用卡賺11%回饋，指定店家購物滿額2,000元再享點數10%回饋。

11/11、11/12再推出加碼彩蛋「整點商品破盤1折起」活動，除了每日10、12、15、19、21點等5個時段，另於11/11上午0點、1點、下午11點以及11/12上午0點、1點增加特殺品項開搶。

博客來
每日上午11:00限量推出11元、111元起秒殺夯品，11/9～11/12再祭出「秒殺必搶」、「暢銷爆殺」、「強檔組合」，並加碼iPhone 13/13mini指定新機，買就送10% OPEN POINT點數；SAMSUNG GALAXY Z系列摺疊機，買就送11 % OPEN POINT點數，同時限量開賣在日韓、香港等地掀起搶購熱潮的韓國男團防彈少年團（BTS）「TinyTAN祝褔語朱古力」。11/9、11/10還有萬種暢銷圖書限時48小時瘋殺66折，

11/11、11/12連兩天則有不限會員等級，最高享42%回饋，包含全館結帳不限金額現折11%（部分商品除外），消費滿1200元送100元E-Coupon、滿2000再送100元E-Coupon，累計滿萬再送千元E-Coupon，銀行、支付最高回饋11%；每日上午10:00還有1元達美樂Pizza兌換券限量開搶。

生活市集
活動期間主打銀行及多重生活幣加碼，最高回饋33%，加上「天降紅包雨」限時開搶生活幣，最高可得$1,111購物金；11/10、11/11消費滿2單再送限量$66生活幣，觀看直播再送生活幣紅包，11/12前消費抽AsiaYo豪華露營大獎，同時提供500元訂房金限量快搶。

此外，天天主打2項破盤超值爆品，囊括生活日用品、美味食材及3C家電等，像是SK-II青春露最低下殺至6折、摩斯漢堡蒟蒻禮盒特惠組每杯不到23元，每晚21:00至早上6點還有夜間下殺折扣，提供16品精選好物1折起。另加碼超優惠購機活動，11/12前購買iPhone 13指定系列，登記送$2,000生活幣。

遠傳friDay購物
即起祭出「全年最殺」專區，首波推出逾百品知名品牌家電、3C商品，提前降至平台全年最低價，例如夏普除濕機原價8,890元，先前促銷價還要6、7千元，現下殺至5,990元，幅度達6.7折，雙11前還會機動加碼超值折價券，可以搶到最低價好康之外，下單還有機會抽中整筆訂單免費。

雙11限時好康也提前曝光，當天全站消費都送10%遠傳幣，滿5,000元再抽iPhone 13 128G、Apple 2021 iMac M1 24吋、PS5、Switch OLED等大獎。今年更首度推出「揪團一起賺」活動，只要組隊成功，就回饋隊長及隊友雙11折價券55元和111元各1張，11/11當天消費滿額最高送3%回饋。

露天拍賣雙11（圖／露天拍賣提供）

▲露天拍賣在11/11當日主打5大優惠一次拿個夠。（圖／露天拍賣提供）

露天拍賣
11/11當天指定賣場消費享5%露幣回饋，21:00～24:00不限金額0元免運，上百件商品限時下殺2折起，結帳再搶無敵折扣，且刷卡還可享20%回饋及豐富刷卡金；11/9加碼推出「精選韓流爆品」快速到貨活動，主打兩日配及七日配服務，指定商品下單再享最高1,000元折扣，其中兩日配首次與智慧物流公司Pickupp合作，並將活動所得全數捐給公益團體。

露天eBay及Gmarket海外購物天天推出熱銷夯品，商品下殺3折起，且在11/9、11/10舉辦VVIP封館慶活動，登記就可成為VVIP，享有總價高達3萬元的獨家專屬折扣。

CYBERBIZ開店平台
雙11當天上午11:00起推出「CYBERBIZ NOW!11.11品牌直送」活動，參與品牌包括一之軒、飛利浦、Rivon禮坊、奇美食品、伊莎貝爾、義美、Sega Taiwan、享食尚等，推出限時限量及獨賣商品，優惠最低下殺1元起，於品牌官網下單，並選擇配送地點5公里內的門市或發貨地點，最快30分鐘內配送到府，下單享限量免運優惠，還有機會獲得限量萊爾富好禮四選一兌換券。

►不怕低溫！靠「冬衣」顯瘦又顯白

ET快訊
航運「大韭菜」輸超慘！買陽明虧2600萬後　再砍長榮賠千萬
波特王曝「最新割韭菜手法」：連棺材本都攤沒了！
越晚越冷「急凍13度」　氣溫下跌時程出爐
京都最夯咖啡店要來台灣了！　台北店設計圖曝光
一秒認出台中人！網曝「1用語」好謎　在地人驚：其他地方不講嗎
鄧佳華點名「連結」三上悠亞　AV達人曝現實：一關鍵打死
兇手不只小玉！奎丁又成「換臉謎片」女主　受害者驚見BLACK

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

11／11雅詩蘭黛快閃扭蛋　每扭必中驚喜降臨

迎雙11！電商好康火力全開　限定加碼壓軸優惠整理搶先看

雙11日本神級防漏尿布拚抗漲　聰明媽咪囤好囤滿就靠這一檔！

寒冬來襲！最強禦寒神物「超導石墨烯毯被」上市

不用湊低消直接免運！達美樂：全門市即起「免外送費」

誤喝仿冒孅體茶　恐造成身體不可逆傷害　醫師呼籲千萬別亂喝

悠遊卡「美貌」升級開外掛！針織女王潘怡良「注入時尚靈魂」嗶卡通關秀出超帥態度

雙11搶一日爆品！Toshiba隨身碟只要11元　SK-II青春露3千元有找

雙11就是囤貨好時機！電商平台衛生紙、洗衣精優惠盡出

阿米們快筆記！超商開賣4款「BTS祝福語巧克力」　還有限量組合

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

家門被違停堵死！屋主「鷹架封印」　神反制嗆：都別出去...網喊超療癒

米可白天天視訊前夫「記者問號XDD」　2人關係超緊密...她笑：這樣很奇怪嗎

中古商收購完轎車稱「買太貴」！　提告要求重議價...車主怒：欺負人

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

11／11雅詩蘭黛快閃扭蛋　每扭必中驚喜降臨

迎雙11！電商好康火力全開　限定加碼壓軸優惠整理搶先看

雙11日本神級防漏尿布拚抗漲　聰明媽咪囤好囤滿就靠這一檔！

寒冬來襲！最強禦寒神物「超導石墨烯毯被」上市

不用湊低消直接免運！達美樂：全門市即起「免外送費」

誤喝仿冒孅體茶　恐造成身體不可逆傷害　醫師呼籲千萬別亂喝

悠遊卡「美貌」升級開外掛！針織女王潘怡良「注入時尚靈魂」嗶卡通關秀出超帥態度

雙11搶一日爆品！Toshiba隨身碟只要11元　SK-II青春露3千元有找

雙11就是囤貨好時機！電商平台衛生紙、洗衣精優惠盡出

阿米們快筆記！超商開賣4款「BTS祝福語巧克力」　還有限量組合

軟爛米克斯每天躺懶骨頭睡翻　「爽到流下床」笑噴千人：被推抗了

《生煤條例》遭函告無效提告敗訴　中市府：遺憾將研議提救濟

狗生第一次隔窗看見下雪　阿金叼最愛娃娃衝庭院狂奔：好冰喔

高以翔離世2年…爸爸「穿他衣服」現身球場！　近照曝光網看哭了

台南藍軍請黃偉哲信守承諾　1112讓國父銅像重回台南公園

要選誰？　陳俊秀與許基宏爭一壘手金手套、最佳十人

T1職籃組最權威裁判！網羅台灣所有執法菁英　祭最高薪禮遇

任容萱和「男神新歡」私下互動超甜！　「花女巫」嬌豔造型曝光

跨領域經濟犯罪 會計師與檢察官擦出火花

「貓給抱抱打7折」可愛律師促銷：越肥折扣越多　至今只有2隻成功

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

消費熱門新聞

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

4大超商「第二波紙本五倍券」領券優惠

誤喝仿冒孅體茶　醫師呼籲千萬別亂喝

北投好市多跳電無法入場！　業者回應了

超商開賣限量4款「BTS祝福語巧克力」

咖啡買1送1！國家級邊緣人限定優惠

濕衣服「3小時沒晾照樣香」

針織女王潘怡良注入時尚靈魂　悠遊卡美貌升級開外掛

達美樂：全門市即起「免外送費」

幫寶適年度最大優惠雙11開搶！momo購物、PChome折扣超殺

吳淡如客串《天之驕女》五千條褲秒斷貨

暖胃最省！全聯藥膳調理包買1送1

雙11秒殺必買清單！

筆記！超商限時1天「咖啡買6送6」

更多熱門

相關新聞

雙11殺很大？他揪出「魔鬼細節」傻了

雙11殺很大？他揪出「魔鬼細節」傻了

雙11購物節就在本週，各大業者都祭出優惠方案搶客。不過，就有網友表示，他因為想買保養品，所以事先就做了點功課，怎料一查卻發現，雙11根本是哄抬價格，要不是有先比價，他可能買貴了還沾沾自喜。貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論。

OK超商分店少卻沒倒！網揭「1優勢」怎麼輸

OK超商分店少卻沒倒！網揭「1優勢」怎麼輸

手搖杯雙11限時買1送1、加1元多1杯

手搖杯雙11限時買1送1、加1元多1杯

NIKE「雙11快閃優惠」來了

NIKE「雙11快閃優惠」來了

雙11現「假洋貨真土產」現象　賣家付費即可打造「境外買手」身份

雙11現「假洋貨真土產」現象　賣家付費即可打造「境外買手」身份

關鍵字：

雙111111電商網購剁手好康優惠加碼

讀者迴響

熱門新聞

這天出生　12月花蓮福容免費住

白家綺緊急動手術3小時！

幫女兒洗書包「翻出保險套」！單親爸崩潰

唐綺陽警告年底兩個月：星象不是吃素的

LINE社群爆Bug！傳送「這行字」被禁言

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華好興奮

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

GODIVA甜甜圈賣6天喊卡！網一看原因全傻眼

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

詹惟中錄影突吼「要幹架是不是」

蘋果有線耳機竟有這些「神功能」！網友：貴十幾倍買藍牙，我幹嘛？

快訊／仰德大道嚴重車禍！4車連環撞5傷

彰化退休男老師輕生！明晚「送肉粽」經過學區

坤達「愛巢豪宅破億」事業攀高峰　揪歐弟入住

更多

最夯影音

更多
25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕
美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面