大學分科測驗級距採「前1或0.1%」　招聯會：明年3月定案

▲分科測驗級距究竟採前0.1%或前1%，明年3月才定案。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

明年起大學指考改名為分科測驗，成績計算從百分制改為60級分制，級距為「以該科成績前1%考生的平均得分除以60得之」，昨天有教育團體批評上述方式考生鑑別度極為不足，盼級距更改為「前0.1%」，儘管教育部明確反對更動，但招聯會今（11日）傍晚表示，將朝「前0.1%」方向規劃，但是否更動現在未定，會在舉辦公聽會跟社會溝通、說明，得到共識才會公布，會在明年3月分科測驗簡章公布前決定。

國教盟昨召開記者會，指分科測驗級分制比照學測，但學測成績信效度及鑑別度不足，建議分科測驗級距應以「前0.1%考生平均得分」來計算，既可區分出頂尖考生程度，讓考生努力看到收穫，也可讓大學找到更合適考生，更指之前招聯會通過以「前0.1%考生平均得分」為計算級距，但因教育部阻擋而改為前1%，希望招聯會能更改。

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儘管教育部長潘文忠今早已明確表示，對於入學考試規範，各界相當重視，應該在一定時間內公布，目前111學年度的學測、英聽與分科測驗簡章已發佈，應該讓考生瞭解最相關準備，針對分科測驗級分部分，之前已經有做相當討論，若要做任何改變，更重要的是讓社會各界做充分的溝通與瞭解，才能對政策形成有知悉討論，因為相關簡章已經發佈，「招聯會應該審慎」。

▼ 潘文忠提醒招聯會改變要審慎。（圖／記者許敏溶攝）

不過，招聯會今天召開常委會，最後決議111學年度申請入學跟繁星入學，級分計算方式維持不變，仍然是以各科前1%學生平均分數計算級距，學測滿級分15級分，跟過去一樣，但分科測驗級距將朝「前0.1%」方向規劃。

招聯會執行秘書王文俊受訪時表示，招聯會早在10月1日會議上就決定，採取「前0.1%」的方案，教育部當時認為不應該冒進，應該審慎且多和社會充分溝通，所以今日招聯會重新召開常委會，「不是受到國教盟影響」，會議中也再次確定將朝「前0.1%」方向規劃，，預計明年3月分科測驗簡章公布前決定，最後以 111 學年度分科測驗簡章為準。

外界擔憂明年3月再決定太晚？王文俊則澄清，雖然目前是朝「前0.1%」方向規劃，但目前仍未定案，還是會舉辦公聽會與說明會，和社會各界溝通後才會確定，也可能不會更改，要有共識才會改為「前0.1%」。