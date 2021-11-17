12年來第1人！南韓警察廳長登上竹島　日本政府嚴正抗議

▲南韓警察廳廳長金昌龍16日登上有主權爭議的竹島（南韓稱獨島），讓南韓和日本關係緊張。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

南韓警察廳廳長金昌龍16日乘坐直升機登上日韓有主權爭議的竹島（南韓稱獨島），引發日本政府震怒，向南韓提出嚴正抗議。南韓警方緊急澄清，金昌龍登島完全沒有外交意涵，但南韓外交部仍深感不悅。

綜合《共同社》等外媒報導，竹島目前由南韓實際控制，南韓警察廳廳長金昌龍16日在未發布官方消息的情況下，徑自乘搭直升機造訪竹島，視察及勉勵派駐島上的警員。報導稱，這是南韓時隔12年後，首次有在職警察廳廳長登上竹島。

▲南韓警察廳廳長金昌龍。（圖／翻攝自推特／@minwoon）

日本政府得知後極度不滿，立刻向南韓提出強烈抗議。官房長官松野博一強調，「不論是根據歷史事實還是國際法，竹島都是日本的固有領土」。外相林芳正也表示，日本「絕對無法接受」南韓的行為，日方對此「深感遺憾」。

韓媒指出，儘管警方隨後澄清，金昌龍登島完全沒有外交意涵，而且「警察廳廳長訪問一線是理所當然的事」，但南韓外交部對此感到不快。《首爾新聞》報導，南韓外交部表示，日韓目前的關係十分敏感，因此南韓外交部希望大家「先進行綜合考量」才行動。

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