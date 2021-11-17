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南韓單日暴增逾3000例！與病毒共存才半個月　重症創新高

▲▼ 南韓1日起實施「與病毒共存」（With Corona）政策。（圖／達志影像）

▲依據南韓中央防疫對策本部統計數據，境內總確診人數為40萬2775例。（圖／達志影像，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓1日起實施「與病毒共存」（With Corona）政策迄今才半個月，單日確診病例數增加3187例，時隔53天再度突破3000例，創下疫情爆發以來第2高。此外，重症患者數也創下新高，達到522例。

韓聯社報導，依據中央防疫對策本部17日通報，截至17日凌晨零時，境內增加3187例確診，其中3163例為本土感染個案，現已知本土個案中，以首都圈的2545例（約80.5%）佔大宗。另方面，染疫病逝人數增加21例，累計3158例。

▲▼ 南韓1日起實施「與病毒共存」（With Corona）政策。（圖／達志影像）

隨著南韓自11月1日起轉換防疫體制至「與病毒共存」（With Corona），並分階實施解禁政策，中央社指出，單日確診人數最高恐上看5000例。

與此同時，南韓境內重症患者數也連日快速激增，17日創下新高達到522例，其中440人（約84.3%）為60歲以上的高齡者。依據先前當局的說法，現行醫療量能可穩定管理500名左右的重症患者。

面對新冠重症患者數超過500人的現況，南韓政府推動接種加強針。南韓國務總理金富謙17日表示，60歲以上老年人、療養醫院住民第2劑疫苗和加強針的接種間隔，將從現行的6個月縮短至4個月，50多歲者的接種間隔則縮短至5個月。

▲▼ 南韓1日起實施「與病毒共存」（With Corona）政策。（圖／達志影像）

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