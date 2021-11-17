入境3個月才確診！40多歲女曾去World Gym南京店　Ct值曝

記者張乃文／台北報導

World Gym健身房官網今（17）貼出緊急公告，北市南京店為配合北市府防疫規定，11月17日下午2點至11月18日俱樂部暫停營業。業者證實有會員確診，目前已進行清消。而疫情指揮中心也說明，該個案是入境近3個月後採檢確診，Ct值33，研判對社區威脅應該相當低，關於該健身房清消，應是與此案有關。

▲World Gym台北南京店有會員確診暫停營業。（圖／記者黃彥傑攝）

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指揮中心今日公布5例境外移入，分別來自立陶宛、印尼和印度，其中3人為突破性感染，特別的是案16614，40多歲本國籍女性，8/20從印度入境，無症狀，因出國需求11/16自費採檢後確診(住院後採檢核酸檢驗陰性，血清抗體陽性)；已匡列接觸者2人，均列居家隔離。據了解，案16614打過兩劑AZ疫苗。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，該位具有印度旅遊史，由於從2月到8月中旬這段時間都在印度，入境後循當時印度還是高風險國家，有到集檢所完成14天檢疫，當中一開始有期滿採檢，都是陰性，分別在8月21日跟9月2日都有2次PCR陰性紀錄。

羅一鈞說明，指揮中心再比對該案家人發現有一位是先前公布過的印度境外移入案16147，這位家人8月13日從印度返台，當時集中檢疫也為陰性，後來有出國需求，9月6日自費採檢確診。羅一鈞表示，整體研判以上案例在印度先感染過，只是處於病毒還在陰陰陽陽階段，回國後進入社區因其他需求採檢出一個很低的病毒量陽性，目前研判對社區威脅應該相當低。

羅一鈞也說，個案確實是在社區中確診，所以一定會有相關足跡，有些場所要緊急暫停營業清消，也應是與這個案有關。