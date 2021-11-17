潘朵拉紅酒欠稅4億多　催討5年拒繳！董事長林金順被管收

▲潘朵拉紅酒董事長林金順（中）遭到管收。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

以製造潘朵拉紅酒知名的國本製酒公司因欠稅金額4億1851萬餘元，拒不繳納欠稅，經過法務部行政執行署高雄分署5年催討，行政執行官於16日向高雄地方法院聲請管收董事長林金順獲准。

▲潘朵拉紅酒董事長林金順（中）遭到管收。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

執行署指出，國本製酒生技是以生產潘朵拉紅酒而聞名，此酒品銷售狀況良好，為婚宴場合所愛用，公司原本經營狀況十分良好，獲利穩當，惟林金順為追求高利潤，以彌補其他投資損失，竟以香精調和酒精，謊稱天然釀造的蒸餾酒欺騙消費者，除提高獲利外，也以較低的蒸餾酒稅率向國稅局申報而逃漏稅捐。

消息曝光後，國本公司在2015年10月也出面喊冤，強調該公司產品潘朵拉紅酒是經過發酵製成，不是外界所說「果汁調的」。國本製酒公司並公開大寮工廠的製酒過程，也出示政府檢驗合格文件，說明潘朵拉紅酒絕無化學原料。

但執行署調查發現，林金順以香精、果汁調和酒精製造調和酒，原應繳納的菸酒稅較高，但自2008年開始，以較低的蒸餾酒稅率向國稅局申報，被查獲後遭到國稅局補課4億1851萬餘元的菸酒稅與營利事業所得稅，欠稅5年多來，林金順都拒絕繳納相關稅款。

執行署高雄分署調查時，國本公司不配合高雄市國稅局的查帳，相關資金流向不明，林金順也都以「不知道」「不了解」來推託，高雄分署認為林金順涉嫌隱匿處分公司名下財產，向法院聲請管收，並經法院裁定准予管收。