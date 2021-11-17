暴冷13°C！「4生肖」越冷財運越旺　第二名荷包一路滿到月底

▲下周一起受到鋒面通過及冷空氣影響，恐暴冷至13°C。（圖／記者林敬旻攝）

記者謝欣辰／綜合報導

下周一起受到鋒面通過及冷空氣影響，各地溫度都會明顯下滑，周二清晨最低溫僅13度！知名國際塔羅小孟老師在臉書分享，有4生肖的財運反而越冷越旺！

小孟老師表示，這4生肖分別為兔、狗、羊、猴，不但近期運勢看好，天氣越冷財運越旺，以下為運勢排名

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Top4:屬兔

屬兔的人有機會因為投資買賣房地產，賺到不少錢 。若想買彩券或股票的，靠著你們的直覺去買吧! 好運到了，怎麼買都有可能賺錢喔！

Top3:屬狗

屬狗的人本周就像個幸運之星。在環境不佳的現在，賺錢機會本就不多，偏偏屬狗的人則是很大的機率能遇到這些機會，可能是身邊朋友給的門路，也可能是路上就看到或想到賺錢的方式，不管哪一種，都是個機遇財，可遇不可求。

Top2:屬羊

屬羊的人財運可以從月中延續到月底，好運落在你們的正財上，只要用心經營本業，別好高騖遠，一點一滴的實實在在的努力，滿滿的財富會落在你們口袋呦！

Top1:屬猴

屬猴的人在本周可說是脫胎換骨了，過去的不順遂將隨時間而去，不僅僅是人緣魅力指數攀升，身邊的好事也不繼增加，就連財運也是最幸運的。工作上的加薪機率大增，上司主管對你的印象開始好轉，身邊同事及朋友也慢慢向你們靠攏，好康的東西、賺錢的機會、撿便宜的優惠，在這個月都是輕而易舉，收入增加、支出減少，帳戶的資額、投資的獲利，將水漲船高。

資料來源：清水孟國際塔羅小孟老師