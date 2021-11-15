「5生肖」大器晚成！40歲轉運、50歲登頂...晚年過著幸福生活

▲大器晚成的人，年輕時被迫不斷尋找方向與意義，當他們終於找到屬於自己的路時，已經鍛練出處理困難的強大心智能力。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

實習記者黃品臻／綜合報導

所謂「大隻雞慢啼」，是形容一個人大器晚成，有些人在年輕時就很快就享受到功成名就的滋味，有些人則在不斷奮鬥後，很晚才開花成果，慢啼的大隻雞會學會韌性、面對過逆境，也因此更珍惜所擁有的一切。

運勢命理網站「生肖運勢天天看」就分享，隨著時間推移、環境變化，運勢也會跟著改變，每個年齡階段都有特殊意義，趕上走運時就能時來運轉，並指出生肖屬狗、兔、蛇、龍、豬的人能在40歲轉運，50歲變富貴，晚年過上幸福生活。

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生肖狗

屬狗的人樂於助人，但他們也有個缺點就是說話比較直，容易得罪人卻不自知，遇到君子還好，要是碰見小人就會影響他們的前途事業。不過一切不順都是暫時的，他們40歲後好運來臨，兄弟朋友幫忙帶來財源，50歲開啟富貴的大門，越來越有錢。

生肖兔

屬兔的人身邊很多貴人，即使家庭背景普通，也可以富貴逼人，過上自己想要的日子。40歲前他們都是在積累，40歲後付出會得到回報，超越別人、收入增多，50歲生活會更富有，迅速累積錢財，日子過得舒心又愜意。

生肖蛇

屬蛇的人早年經歷較複雜，需要奔波操勞才能讓日子過得好一點，但是他們所受的磨難也會變成前進的動力，40歲的時候有了自己的事業，加上貴人的幫忙，50歲事業有成，財富運也變好，大把賺錢成為有錢人。

生肖龍

屬龍的人年輕時比較迷茫，做事沒有動力，蹉跎了大好年華。他們愛學習、有才華，能得他人賞識。40歲後身邊出現貴人，加上自身的努力，事業前途似錦，50歲個人價值提升，成為德高望重的人，地位財富源源不斷，榮華富貴早已注定。

生肖豬

屬豬的人雖然遭遇坎坷，但仍能堅守初心、行善積德、努力經營。40歲後得到轉運的契機，生活水平會變好，50歲老來福，資金充裕、橫財旺盛，也有可能一夜暴富，他們不僅是名利雙收，家庭也美滿，能享兒女福，自在一生。