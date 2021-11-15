　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「5生肖」大器晚成！40歲轉運、50歲登頂...晚年過著幸福生活

▲▼職場,上班族,社畜。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲大器晚成的人，年輕時被迫不斷尋找方向與意義，當他們終於找到屬於自己的路時，已經鍛練出處理困難的強大心智能力。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

實習記者黃品臻／綜合報導

所謂「大隻雞慢啼」，是形容一個人大器晚成，有些人在年輕時就很快就享受到功成名就的滋味，有些人則在不斷奮鬥後，很晚才開花成果，慢啼的大隻雞會學會韌性、面對過逆境，也因此更珍惜所擁有的一切。

運勢命理網站「生肖運勢天天看」就分享，隨著時間推移、環境變化，運勢也會跟著改變，每個年齡階段都有特殊意義，趕上走運時就能時來運轉，並指出生肖屬狗、兔、蛇、龍、豬的人能在40歲轉運，50歲變富貴，晚年過上幸福生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

生肖狗

屬狗的人樂於助人，但他們也有個缺點就是說話比較直，容易得罪人卻不自知，遇到君子還好，要是碰見小人就會影響他們的前途事業。不過一切不順都是暫時的，他們40歲後好運來臨，兄弟朋友幫忙帶來財源，50歲開啟富貴的大門，越來越有錢。

生肖兔

屬兔的人身邊很多貴人，即使家庭背景普通，也可以富貴逼人，過上自己想要的日子。40歲前他們都是在積累，40歲後付出會得到回報，超越別人、收入增多，50歲生活會更富有，迅速累積錢財，日子過得舒心又愜意。

生肖蛇

屬蛇的人早年經歷較複雜，需要奔波操勞才能讓日子過得好一點，但是他們所受的磨難也會變成前進的動力，40歲的時候有了自己的事業，加上貴人的幫忙，50歲事業有成，財富運也變好，大把賺錢成為有錢人。

生肖龍

屬龍的人年輕時比較迷茫，做事沒有動力，蹉跎了大好年華。他們愛學習、有才華，能得他人賞識。40歲後身邊出現貴人，加上自身的努力，事業前途似錦，50歲個人價值提升，成為德高望重的人，地位財富源源不斷，榮華富貴早已注定。

生肖豬

屬豬的人雖然遭遇坎坷，但仍能堅守初心、行善積德、努力經營。40歲後得到轉運的契機，生活水平會變好，50歲老來福，資金充裕、橫財旺盛，也有可能一夜暴富，他們不僅是名利雙收，家庭也美滿，能享兒女福，自在一生。

►從「腳底」暖到全身的最強方法

ET快訊
壯漢擋路找碴　美女醫狠催油門：剛鋸了幾個胸骨我會怕你？
22歲男偶像認愛經紀人！　淚崩擁女友：不想遇粉絲再被甩開手
「冒出5種痣」致死率超高！　71%長在你沒注意的部位
「情色教主」勾人夫生女　月子中心提告成鐵證
什麼東西漲到心痛？　「3物貴到哭」網喊最扯是它
岳母自爆「愛上準女婿」拒出席婚禮　新娘崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【英語多益通】萬物齊漲！「通膨」英文怎麼說？

台中壯漢擋路找碴！美女醫狠催油門：剛鋸了幾個胸骨我會怕你？

培育醫療人才38載　成大醫學院院史展揭幕

訂單改期遭漲價！防疫旅館「禁漲令」上路　哄抬價格可取消補助

「5生肖」大器晚成！40歲轉運、50歲登頂...晚年過著幸福生活

兒童便秘怎麼辦？　北榮桃園分院醫師為家長解憂

國一女兒迷手遊　抗拒補英文！媽見「搜尋紀錄」傻眼…網：是警訊

翻轉95%致死成亮點　「養殖生技新創」簡報賽奪冠

E奶林襄「只穿黑內衣」換衣片洩　網暴動：看著上火

老公躲廁所爽看片片　被「蘋果1功能」出賣！老司機笑曝解方

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

王思佳擠完母奶穿「4萬5透視禮服」　下馬威出席走鐘獎：YT圈比較溫暖

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

名車男雙黃燈占道被騎士按喇叭 不爽嗆「叫警察來！」下秒落跑

宋智孝曝「男孩激短髮」 出道20年突剪短！哈哈也驚呆

女學生「突接吻鄭恩地」勇敢告白　因性向遭罷凌：喜歡一個人錯了嗎？

【英語多益通】萬物齊漲！「通膨」英文怎麼說？

台中壯漢擋路找碴！美女醫狠催油門：剛鋸了幾個胸骨我會怕你？

培育醫療人才38載　成大醫學院院史展揭幕

訂單改期遭漲價！防疫旅館「禁漲令」上路　哄抬價格可取消補助

「5生肖」大器晚成！40歲轉運、50歲登頂...晚年過著幸福生活

兒童便秘怎麼辦？　北榮桃園分院醫師為家長解憂

國一女兒迷手遊　抗拒補英文！媽見「搜尋紀錄」傻眼…網：是警訊

翻轉95%致死成亮點　「養殖生技新創」簡報賽奪冠

E奶林襄「只穿黑內衣」換衣片洩　網暴動：看著上火

老公躲廁所爽看片片　被「蘋果1功能」出賣！老司機笑曝解方

GU模特兒「中條彩未」私服單品都讓人生火　小細節穿出清新透明感

HOLD住姐開刀割痔瘡！尷尬爆「整個過程太地獄」：一直在廁所槍戰

大S婆婆懶理汪小菲婚變「豪宅備大餐」曝兒行蹤！留言意有所指引關注

關於通膨知道多少？央行5大QA替民眾解惑

【英語多益通】萬物齊漲！「通膨」英文怎麼說？

要跟林靜儀一起正面迎戰　蔡英文：讓台灣隊越來越壯大

李荷妮「只因一原因」狂練越南語！李相侖難忘台灣花生湯

三大名師推薦熱門潛力股！離岸風電、外資喊買車用CIS 　6檔各擁題材

續行時間20小時　彩虹-6無人機裝載300公斤偵察設備

北市發1500元儲值金首日！1萬張敬老、愛心卡領失敗　最快17日才能拿

防疫期間還賣淫！基隆女號稱「E Cup單親媽」　警逮到本人傻眼了

生活熱門新聞

快訊／台灣第一名拉麵出事了！客人吃「鬼增量辣度」送醫

蔡英文稱「核四在地震帶上」網一查傻了

「4星座」年底暴富！偏財+正財齊來

「YouTuber清流」鄉民一致點名他：最後淨土

好市多神物夯到限購！網買到了：最棒的決定

國家形象排名「台灣慘輸中國」！　鄉民抖3原因：超丟臉

拍AV遭吳夢夢打槍！鄧佳華再曝第二人選是她

人妻抓姦「肉肉小三」　一看屋內嚇傻

強冷空氣「小雪」報到　2波鋒面！雨最多時間曝

老公太會夾！人妻崩潰「想10元隨便賣」

讀哪個科系最雷？　鄉民狂點它超慘：殘害年輕人

零食和嬰兒奶粉「3致癌物」　國人暴露量爆表

台灣虎航今宣布復飛　日韓澳航線0元機票開搶時間曝

泰國妹做「全套」不收費　他身上突冒紅斑嚇傻

更多熱門

相關新聞

安格斯12星座一周運勢11／15-11／21

安格斯12星座一周運勢11／15-11／21

羊座這週十分活躍，玩樂、聚會、吃吃喝喝…心思全在正事以外的地方，工作表現卻在倒退嚕，對既有的工作有些浮躁，甚至有想轉業轉職的念頭！感情表現同樣有不穩定的未爆彈，已有對象的此時開始會考慮到更多未來的關係

最吸引男生的3大星座女！

最吸引男生的3大星座女！

「4星座」年底暴富！偏財+正財齊來

「4星座」年底暴富！偏財+正財齊來

超級護短3大星座！Top 1只幫自己人

超級護短3大星座！Top 1只幫自己人

12星座一周運勢1115-1121

12星座一周運勢1115-1121

關鍵字：

生肖運勢天天看星座轉運生肖

讀者迴響

熱門新聞

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

國家級邊緣人連5天免費喝手搖杯

男大生和海豚「人豚戀」6個月　結局悽慘

沐浴乳標錯價2包19元　老董認賠200萬被讚爆

快訊／台灣第一名拉麵出事了！客人吃「鬼增量辣度」送醫

小亨堡瘦身成功「超狂對比照曝光」

二伯走鐘獎「半球溢出馬甲」難得激辣現身

KID掀開東區妹仔遮臉狗頭！一看是「10萬網紅」揭真相

反骨走鐘獎大合照「N張都獨缺本本」！網疑：有心結？

蔡英文稱「核四在地震帶上」網一查傻了

瑪莎惡少慘了！檢警狂抄幕後博弈暴力集團

許瑋倫43歲冥誕！李威「連續14年沒缺席」發文看哭網

吃完薑母鴨…他「血管整條撕裂開」倒地猝死！

郵局存款超過100萬...行員吐「1殘酷事實」

即／北市砂石車撞機車！　騎士、乘客遭輾斃

更多

最夯影音

更多
女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目
單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面