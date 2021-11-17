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出生注定當女神！3生肖擁「鳳凰命」中年魅力更旺　屬鼠情財兩得意

▲▼泡澡,正妹,性感,浴缸（圖／記者劉維榛攝）

▲3生肖擁鳳凰命，一出生就注定當女神。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

人的命運有部分真的是天注定，有的人一出生就含著金湯匙，能享受榮華富貴帶來的滿足，有些人則是天生勞碌命，一直處於白做工迴圈。而在女性中，還有一種注定當女神的「鳳凰命」，不僅一般偏財運都比較旺，甚至在婚姻上也能格外幸福美滿，即使步入中年，還是能成為眾人追求、羨慕的對象。對此，《搜狐網》就整理了3個有鳳凰命的生肖女，提供給大家參考。

屬牛女

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屬牛的女性除了擁有高顏值，心態也很年輕樂觀，這樣的個性也使得婚姻通常幸福美滿。而屬牛女結婚後會更加注重美容保養，讓外表跟氣質都維持出眾的水準，另外，她們也相當會持家，能把家庭上上下下打理的非常有序，良好的個性加上聰明的頭腦，必定會有一番成就。

▲▼夫妻 結婚 幸福 示意圖。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲屬牛女心態樂觀，婚姻通常幸福美滿。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

屬猴女

屬猴的女性天生就有美麗的外表，穿衣打扮上更是非常有品味，而與生俱來的高情商更是她們維持婚姻美滿的重要利器。另外，屬猴女到了中年後，氣質會更加出眾，魅力不減反增，同時她們也對自己有著高標準，除了嚴格審視自己外，對於持家之道也相當講究，不僅外人稱羨，家人也相當幸福。

屬鼠女

屬鼠的女性擁有享福命，且是大家公認的美麗女神，婚姻生活更是一帆風順，容易成為大家眼中的「模範夫妻」，而婚後的她們，即使步入中年還是能成為眾人關注的焦點，良好的個性加上充滿理想的思維，使她們做事不容易失敗，處處都能創造屬於自己的機會。

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