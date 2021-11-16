習拜會「一個中國」各自解讀　台海問題仍存分歧

▲習拜視訊會11月16日上午登場。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

中美最高元首視訊會談（習拜會）今（16）日上午舉行，當中對台問題的表態成為關注焦點。大陸《央視新聞》指出，拜登在會上重申不支持「台獨」，不過根據白宮方面發布的聲明，美方仍致力於基於台灣關係法、美中三個聯合公報及對台六項保證的「一中政策」，雙方在台海問題上仍存在分歧。

▲台灣問題被認為是雙方最重要起最敏感的問題。（圖／翻攝央視）

據《新華社》報導，習近平今早在視訊會議上，闡述了中方在台灣問題上的原則立場，稱「一個中國」原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎，歷屆美國政府對此都有明確承諾。

習近平還表示，美方一些人有意搞「以台制華」，這一趨勢十分危險，「如果台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，將不得不採取斷然措施。」

「習拜會」結束後，《央視新聞》關於「拜登重申不支持『台獨』」的報導引發熱議。原文指出，拜登在會談中表示，願明確重申，美方不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意同中國發生衝突，「美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持『台獨』，希望台海地區保持和平穩定。」

不過白宮方面發布的聲明顯示，拜登強調美國仍致力於基於台灣關係法、美中三個聯合公報及對台六項保證的「一中政策」（one China policy），強烈反對片面改變現狀或破壞海峽兩岸的和平與穩定的行為。

美國資深官員在習拜會後舉行電話背景說明會，當被問到「拜登稱不支持『台獨』是否屬實」時，並未明確給予回應，僅表示這是美國長期以來多次重申的立場。

根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）11月5日的說法，美國政府的「一中政策」與中國大陸的版本截然不同，「我們的對台政策沒有改變，與台灣的防務關係一直以來都遵循《台灣關係法》，將持續支持台灣自我防衛，反對任何試圖改變現狀的單方面行動。我們始終堅持遵循6項保證、3個聯合公報及《台灣關係法》的『一個中國』政策，如我先前所說。」

對於中美對台問題上仍存在分歧，大陸學者包承柯向《東森新媒體ETtoday》表示，40年以前中美建交，雙方遵循「一個中國原則」，但現在外界認為美方刻意導向往「一中一台」方向發展。但相信這次會晤針對台灣問題會更多明確解釋，最終還是得回歸「一中原則」，也符合中美雙方過去大國承諾，維持區域發展穩定。

儘管中美在台海問題仍存在模糊空間，但雙方仍在「習拜會」上取得一定共識。拜登指出，中美兩國間需要建立一些符合常理、共識的圍欄（some commonsense guardrails），在意見分歧之處清楚而坦誠，在有共同利益處共同努力，「我們對世界與人民都負有責任。」

習近平則稱，中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏，「既辦好我們各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任，共同推進人類和平與發展的崇高事業。」