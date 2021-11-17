快訊／混打來了！明限定6小時登記　首劑AZ族可選莫德納、BNT

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

第15輪混打來了！指揮揮中心今日公布登記方法，明天上午10點到下午4點，開放18歲以上接種AZ疫苗民眾可上網修改登記，可選擇莫德納、BNT，或兩者都選。

中央流行疫情指揮中心今(17)日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」將於11月18日上午10時至下午4時，開放已接種第一劑AZ(AstraZeneca)疫苗之18歲(含)以上民眾進行混打意願登記，前述民眾若有第二劑疫苗混打意願，可依意願選擇BNT或莫德納(Moderna)疫苗或兩者皆選，請把握機會儘速完成登記。

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意願登記對象：已接種第一劑AZ疫苗之18歲(含)以上民眾。

意願登記時間：11月18日上午10時至下午4時。

指揮中心說明，意願登記將於11月17日下午5時暫停修改及登記，進行系統維護，並於明(18)日開放時再重啟，請符合混打意願登記資格民眾於意願登記開放時間，至預約平臺意願登記或修改，完成疫苗混打調查。第二劑無混打意願仍選擇接種AZ疫苗之民眾，則無需再進行意願登記修改。

指揮中心提醒，目前僅開放已接種第一劑AZ疫苗民眾進行混打意願登記，若第一劑非接種AZ疫苗，或已完成兩劑COVID-19疫苗接種，本次意願登記開放時間暫不開放疫苗混打調查，後續將視疫苗政策滾動調整開放。

▲混打開放登記。（圖／指揮中心提供）