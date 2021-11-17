LIVE／「第15輪混打」拍板　指揮中心最新說明

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另中央流行疫情指揮中心表示，11月將開放AZ混打mRNA疫苗，依照時程，混打預期於第15輪上路，相關規劃仍待指揮中心拍板宣布。集中檢疫所春節專案今天開放，分流兩階段預約，如果是今年入住者明天10點開放線上訂房，至於入住時間跨及明年者（12/14～2/5入住者），則於11/23（二）上午10點開放預約。有關新冠疫情、疫苗施打規畫與集檢所春節專案預約情形，待指揮中心下午記者會時最新說明。

指揮中心發言人莊人祥昨（17）表示，第15輪開放混打，BNT、莫德納兩種疫苗都會納入，統計目前AZ疫苗等待第二劑人數約97萬人，屆時他們可以選擇打第二劑AZ或者混打mRNA疫苗，有三種選擇。

第15輪初步規劃仍是AZ、BNT、莫德納三大疫苗都會提供，莊人祥透露，AZ疫苗主要提供第二劑，BNT與莫德納則都是一二劑都提供，其中BNT與莫德納要接種第一劑者估計在100萬以內，要打第二劑莫德納約16萬人，第二劑BNT約200萬人。至於相關確定細節何時宣布？陳時中今早受訪表示，今天、明天會確定。

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指揮中心日前公布春節檢疫「7+7+7」鬆綁方案，入境者需打過2劑疫苗滿14天方可申請，指揮中心也開放集中檢疫所供「7+7+7」專案預約，自110年12月14日至111年2月14日共收6梯次，每梯次提供3600間客房，服務量能高達2萬1600人，17日起就可開放民眾預約訂房。

莊人祥表示，春節專案集中檢疫所分流預約，今上午10點開放「12/14～12/31入住者」線上訂房及刷卡，11/23（二）上午10點開放全時段「12/14～2/5入住者」線上訂房及刷卡。

莊人祥日前也提到，集檢所收費標準為每人每日新台幣1500元，訂房未入住無法退款，期滿後無法續住，也無法更換住宿日期、房間。

▲中央流行疫情指揮中心記者會發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

