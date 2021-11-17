催打第二劑疫苗！指揮中心：覆蓋率「超過6成」有望恢復正常生活

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今表示，目前國內各廠牌COVID-19疫苗均已陸續到貨，可穩定提供第二劑接種，因此也調整現行接種間隔，AZ間隔至少8週以上，莫德納和BNT都是4週以上。發言人莊人祥表示，完成第二劑疫苗接種，可提升國內第二劑接種人口涵蓋率，若超過6成目標，可作為防疫措施調整放寬評估標準，有助恢復正常生活。

莊人祥表示，AZ、BNT和莫德納都須滿18歲以上，其中AZ調整間隔8週以上，莫德納和BNT調整4週以上。但由於mRNA疫苗第二劑副作用明顯，莊人祥也直言，有聽到民眾反映第二劑像被飛機撞到或車子輾過，目前看到年長者不良反應還是比較輕微，所以如果身體狀況穩定，還是建議按照時程接種。

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莊人祥強調，有關mRNA疫苗第二劑接種副作用，依據疫苗臨床試驗及上市後監測結果，雖相較接種第一劑時明顯，但年長者接種後不良反應症狀仍較輕微，呼籲若身體狀況穩定，仍請按時程就近於衛生所或合約醫療院所完成第二劑疫苗接種，以降低罹病或感染後引發重症風險。

另外，目前國際間其他國家入境管制政策逐步將完成兩劑COVID-19疫苗接種列為主要條件，因此按時完成兩劑疫苗接種，有利後續出國規劃安排。此外，符合接種間隔者把握機會完成第二劑疫苗接種，除獲得完整免疫保護力，也提升國內第二劑接種人口涵蓋率，若超過6成目標，可作為國內防疫措施調整放寬評估標準，有助逐步恢復正常生活。