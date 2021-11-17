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國家邊緣人？專任助理明年調薪4%恐看得到、吃不到

▲▼高教工會批評專任助理明年調薪4%恐看的到、吃不到。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲高教工會批評專任助理明年調薪4%恐怕看得到、吃不到。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

明年軍公教確定調薪4%，但高教工會今（17日）公布調查，發現各公私立學研機構或政府單位聘用的專任助理，在科技部廢止工作酬金參考表後，高達一半學校（51間）的學士級或碩士級專任助理，第一年薪資標準凍漲至今，甚至有12所學校低於標準，明年調薪將專任助理可能看得到、吃不到，呼籲科技部恢復上述參考表及逐年調整，並確保所有專任助理薪資待遇都能比照軍公教調薪。

科技部在2017年8月起宣布修改《補助專題研究計畫助理人員約用注意事項》、廢止《專任助理人員工作酬金參考表》，強調不統一訂定專任助理的薪資標準，由各機構考量助理的工作內容、專業技能、獨立作業能力、年資等，自訂工作酬金標準。

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高教工會今上午召開記者會，批評科技部此舉雖美其名是要「破除學歷年資迷思、回歸專業能力取才」，但廢除薪資樓地板後，非但沒有鼓勵學校加薪，卻反讓專任助理深陷低薪與薪資凍漲的泥沼。

▼高教工會批評專任助理明年調薪4%恐怕看得到、吃不到。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲▼高教工會批評專任助理明年調薪4%恐看的到、吃不到。（圖／記者許敏溶翻攝）

根據高教工會普查，在科技部廢止工作酬金參考表後，102間可在各大專校院網站上查到的薪資標準，竟有高達一半學校（51間），其學士級或碩士級專任助理第一年的薪資標準凍漲至今，甚至有12所學校，其薪資標準還低於本來科技部的工作酬金參考表，也就是學士級3萬1520元、碩士級3萬6050元。

此外，高教工會秘書蘇子軒表示，政府曾在2018年為軍公教調薪3%，但是經工會調查後，發現高達7成大專校院（71間），並未將專任助理薪資標準上調3%，可以想見，就算行政院長蘇貞昌已經宣布明年軍公教調薪4%，這些專任研究助理也非常可能是「看得到、吃不到！」

蘇子軒進一步指出，從科技部「求才訊息」專區，查詢各大專校院或研究機構徵求專任助理資訊，很輕易就找到低於科技部要求薪資標準，像是中華醫事科技大學，以月薪2.8萬低薪，徵求職安系學士級助理；輔大餐旅管理學系招聘碩士級助理最低月薪為3萬2550元，也低於科技部工作酬金參考表的3萬6050元。

▼中華醫事科大職安系以月薪2.8萬招聘學士級專任助理。（圖／高教工會提供）

▲▼中華醫事科大職安系以月薪2.8萬招聘學士級專任助理。（圖／高教工會提供）

高教工會理事長周平分析，《專任助理人員工作酬金參考表》從2011年7月開始實施，當年就是比照當年軍公教調薪，換言之，有半數大專校院的專任助理薪資標準，從2011年凍漲至今，這期間物價已經上揚7.5%，對於專任助理而言，形同至少減薪7%。

周平呼籲科技部，應該恢復《專任助理人員工作酬金標準表》，並依據物價、經濟成長率等逐年上調薪資樓地板，同時確保所有專任助理的薪資待遇都能比照軍公教調薪，依照2018年調整3%、2022年調整4%，明年總共應該上調7.1%才合理。

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