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準備左迴轉…騎士下秒「遭小貨車撞噴」慘死！他無照超速下場曝

▲車禍，意外，傷害，災難，撞毀。（圖／pixabay）

▲苗栗男無照開小貨車撞死騎士。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／苗栗報導

苗栗一名郭姓男子2月間無照開小貨車上路，從後方追撞上正準備左迴轉的陳姓騎士，導致對方經緊急送醫搶救後仍宣告不治。法院審理後，審酌他非肇事主因、與家屬達成和解等情況，依照過失致死最將他判刑6月，可上訴。

根據檢方調查，郭男2月20日中午12時25分許，開著小貨車沿苗栗縣苑裡鎮苗130縣道由西往東方向行駛，接近福田里37之1號前時，該路段速限為每小時50公里，他竟以時速79公里超速行駛，又沒注意車前狀況，追撞前方的陳姓機車騎士，導致當時正跨越分向限制線、準備左迴轉的陳男當場被撞飛，受有頭胸部外傷、腹內出血等傷勢，經緊急送醫搶救仍宣告不治。

根據車輛行車事故鑑定委員會鑑定意見書指出，陳姓機車騎士當時沒打方向燈就跨越分向限制線，左迴車不當，且沒有注意看清左方直行來車，未讓行進中的車輛先行是肇事主因；郭男開小貨車超速，導致遇上狀況煞閃不及，是肇事次因。

苗栗地方法院調查發現，郭男駕照早已遭註銷，卻仍駕車上路，導致他人死亡，但考量陳姓騎士是肇事主因，郭男犯後坦承犯行，並與被害人家屬達成和解、賠償損害，最後依無照駕車犯過失致死罪，將郭男判刑6月，全案仍可上訴。

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