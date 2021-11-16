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蘇貞昌引古文自詡每日三省吾身　「哪怕在野黨都該忠誠國家」

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 社福衛環組 環保署長張子敬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌16日表示，自己每天都三省吾身，帶著謙卑的心情前來立法院，願意側耳傾聽、俯首受教，他深知有些時候難以討喜，在辯論的過程中固然可以「一點浩然氣，千里快哉風」，但他求的是大家論辯真理、為國為民，「哪怕在野黨都應該忠誠於國家，做忠誠反對黨」。

蘇貞昌16日赴立法院進行施政報告總質詢，在詢答結束之後，立法院副院長蔡其昌表示，本會期自10月8日起對行政院長施政方針及施政報告進行質詢，已於今日詢答完畢，謝謝蘇貞昌及各部會首長列席答詢，在質詢結束前，再請蘇貞昌說幾句話。

蘇貞昌表示，自己依照憲法規定，應立法院邀請，前來做施政報告，並備質詢，在民主喧嘩中開始，在理性問政圓滿，首先要對各位立委表示肯定跟感謝，往後還有許多的預算及法案，仍請各位立委多多支持，以符國家需要和人民期待。

蘇貞昌指出，在這段期間，民進黨立法院黨團總召柯建銘熟稔議事，用心用力、撥亂反正，讓議事能夠順利進行，尤其民進黨的全黨同志、各位委員能夠將士用命，讓議事能夠完成而得成績，實在不簡單。

蘇貞昌也說，在應答詢中，各界有許多指教，他每天都三省吾身，帶著謙卑的心情前來立法院，願意側耳傾聽、俯首受教，不過因為有些言論與事實大相徑庭，數據錯誤、立論偏頗，而以今日的科技，如果沒有及時澄清，都會被以合成的假訊息流傳。

蘇貞昌強調，何況如果當場行政院長漠然，被形容成為無言以對、緘默承認，其所影響之效果，有可能一言喪邦，立法委員受憲法保護，固然有言論免責權，講話不用負責，但行政院長作為全國最高行政機關之首長，必須要交代政府政策及事實狀況。

蘇貞昌說明，藉由在最高國會殿堂中，答覆質詢也是向國人同胞報告，並糗讓國際社會知道，其攸關國家前途及國人幸福安定，至關至切。

蘇貞昌表示，所以自己戰戰兢兢，不敢不駁，他深知有些時候難以討喜，但鄉人皆好之，何如？不如鄉人之善者好之，其不善者惡之，可也，固然有時候在辯論過程中，自己可以一點浩然氣，千里快哉風，但他求的不是如此。

蘇貞昌說明，他求的是在最高民主殿堂上，大家論辯真理、為國為民，「哪怕在野黨都應該忠誠於國家，做忠誠反對黨」。

蘇貞昌表示，他非常敬佩在質詢、答詢過程中，立法院絕大多數的立委認真準備、針貶時事，對於政府許多設想未周，或者做得不夠好的地方，給予執政的政府很多指教及指正，「我們都謙卑接受、深深感謝」，而有許多應該要提出、應該要報告的地方，也要讓立委參考。

蘇貞昌強調，他始終相信天地有正氣，雜然賦流行，「於人曰浩然，沛乎塞蒼冥」，台灣人民好不容易爭取到自由民主，拚經濟創11年來新高，希望能夠藉由國會最高殿堂、朝野政黨大家齊心合力，大家一起努力。

蘇貞昌也說，當此舉世滔滔、唯獨台灣安全之時，大家更應該知道，這是多少代台灣人努力奮鬥、篳路藍縷，使得有今日一方淨土，雖然敵人謀我日亟，但我們也不能自喪志氣，希望大家一起努力，讓自由民主繁榮的台灣奮力向前進。  

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