陸委會稱台無懼北京恫嚇　國台辦：謀獨是兩岸關係緊張動蕩根源

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共十九屆六中全會昨11日閉幕，陸委會針對該公報內容的台灣問題提出批評，「 對於中共慣常藉內部重要會議，重申其『反獨促統』舊調，台灣反對且無懼北京當局恫嚇。」對此，大陸發言人朱鳳蓮今（12日）回應，民進黨當局說三道四，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，是威脅台海和平穩定、導致兩岸關係緊張動蕩的根源。

中共六中全會公報中提到，要堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑、外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權及主動權。陸委會昨晚重申，「台灣反對且無懼北京當局恫嚇，堅定捍衛國家主權與民主自由，絕不會接受其設定的政治框架及未來發展路徑。」

針對陸委會回應，朱鳳蓮反批，「民進黨當局跳出來說三道四，歪曲誣蔑，再次暴露了他們搞對抗、謀「台獨」，與兩岸同胞共同利益和中華民族整體利益為敵的邪惡政治本性。」

▲中共六中全會11日全體通過第三份「歷史決議」，牽動台海未來局勢。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

她說台灣是中國的一部分。台灣前途在於國家統一，台灣同胞福社系於民族復興。民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，是威脅台海和平穩定、導致兩岸關系緊張動蕩的根源，是嚴重損害台灣同胞利益福祉的禍端。

朱鳳蓮強調，中國共產黨百年奮鬥的偉大成就和歷史經驗，是祖國大陸持續走向繁榮富強、人民幸福的根本保證，遏製「台獨」分裂、維護台海和平穩定的強大力量，是推進祖國統一、造福台灣同胞的堅實基礎。