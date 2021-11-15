1杯110元！　陸「高鐵奶茶」日售3000杯...網吐槽：口感一般

▲大陸高鐵奶茶推出近一個月，日均可售出3000杯。（圖／翻攝中國鐵路）

記者魏有德／綜合報導

大陸高鐵奶茶10月中正式推出，以高鐵服務員為設計原型，打造「那個女孩」IP，包括晴雪茉莉水果茶、金色瀾卡（港式）原味奶茶、珍珠奶茶及紅豆奶茶4種口味在列車上銷售，一杯售價26元人民幣（約110元新台幣），開出日均販售3000杯的成績單。不過，網友卻吐槽，「口感一般」；「味道差到無比」，引起外界關注。

▲大陸高鐵奶茶採於車廂內現場製作，共4款口味讓乘客選擇。（圖／翻攝中國鐵路）

《每日經濟新聞》報導，高鐵奶茶的靈感源於2020年在車廂現製的港式奶茶，鐵路部門隨後積極投入研發，為保證奶茶口感與配料健康，研發人員一天就要品嘗上百次。奶茶上線前，廣州動車組餐飲公司還專門開展培訓課程，乘務員（服務員）們反覆練習製作流程，直到做出一杯合格奶茶。

高鐵奶茶於2021年10月中旬上線，目前在廣州局集團公司的湘粵兩省所有高鐵列車上製作出售，每一杯高鐵奶茶的包裝上都印有高鐵餐飲服務員形象，還取了一個形象名稱「那個女孩」。

▲高鐵奶茶形象IP為「那個女孩」。（圖／翻攝中國鐵路）

根據《中國鐵路》官方微信號統計，「那個女孩」日均可售出3000杯，廣州動車組餐飲公司負責人表示，「我們希望給高鐵再賦予一些文旅符號，讓它的形象更立體，旅客一想到高鐵，就想起，哇！高鐵奶茶很不錯。」

不過，品嚐過的網友似乎不太買單，有網友表示，為了幫高鐵乘務員小姐姐完成指標，點了一杯奶茶，「26塊（人民幣），說實話不便宜（對我來說），味道差到無語，還不如香飄飄一塊一包的茶包」。

也有網友提到，「高鐵奶茶包裝不好看，還不如整點風景名勝或者動物圖像上去」；「名字取得讓男孩拿的尷尬，讓女孩喝的彆扭」。