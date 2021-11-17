私人飛機、別墅全賣了　許家印變賣資產4個月共輸血恆大301億

▲恆大集團創辦人、董事局主席許家印。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中國恆大董事局主席許家印自7月1日起，4個月內變賣個人資產達70億元人民幣（約301億元新台幣）注資恆大，以度過公司眼前的財務危機。據了解，許家印已變賣的資產，包括位於香港的3棟別墅、幾架私人飛機等，目前，位於深圳灣一號和廣州珠江新城的自住豪宅也擺上貨架待售。

▲恆大爆出財務危機後，許家印4個月內變賣個人資產301億元注資。（圖／路透）

《中國基金報》報導，為了維持集團流動性，許家印已透過變賣個人資產或質押股權等方式籌集資金，累計已向集團注入超70億（人民幣，下同）現金，維持恆大的基本運營。在此期間，恆大沒有融資、銷售停擺，但要保證每月10%的兌付、總部員工發薪、境內外債券付息，推動全國各地項目復工復產等。

除許家印個人持續輸血恆大外，恆大公司本身也持續變賣資產套現。許家印在4日內部會議時表示，「越是公司困難的時候，大家越要有定力，房地產是資金密集型行業，需要龐大的現金流。」同日，港交所文件顯示，在完成出售事項後，恆大集團10月18日在盛京銀行的持股比例從49.59%下降至19.85%，共計變現金額110億元港幣。

英國電機製造商Saietta集團於當地時間11日發出公告稱，公司將從恆大集團旗下汽車子公司手中收購電動傳動系統公司e-Traction，交易金額高達200萬歐元（約6278萬元新台幣）。

此外，恆大汽車方面最近也有新的融資進度，該公司10日公告將配售1.75億股，募資約5億港元（17.85億元新台幣），用於持續投入新能源汽車開發。