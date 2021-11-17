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小孩堅持「到台北念大學」他疑惑：南北有差嗎？鄉民笑曝北漂目的

▲▼台北市信義計畫區,信義區,南山廣場,房地產,商業區,店面租金,金融大樓,商辦,南山人壽,微風南山,信義威秀影城,逛街人潮,經濟,房市,商圈,行人,觀光景點,房價,天龍國,台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲大學一定要台北念。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

台北除了交通發達之外，資源也較其他城市來的多，繁華的都市生活更是讓許多年輕人很嚮往，一名男網友表示，最近身邊很多親友的小孩，全都想到台北市讀大學，即使是念私立大學也要去台北念，讓他很不理解，現在網路普及，南北資訊都可以互通，不懂非到台北念書的原因是什麼，對此，有網友點出真正目的。

男網友在PTT發文，親友的各個小孩都希望大學能到台北讀書，即使是念私立大學也要選台北的學校，「好像去台北念了大學，那張學歷就像是鍍了金一樣，比其他的大學畢業證書更值錢」，如果是十年前，網路沒有普及的狀況下，到台北求學可以得到好的資源，那還可以理解。

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但是現在網路很發達，在中南部念書一樣可以透過網路查資料，得到相同的資源，而且還可以省錢，不理解大家都要往台北跑的原因是什麼，「好處不是比去台北念書更多嗎，請問去台北念書真的可以開眼界嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友們認為，不管是資源還是玩樂，台北都比其他城市還要豐富。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友表示其實都是想去玩樂，享受自由生活，「台北夜生活熱鬧呀」、「多的是想去玩，想當都市人的感覺，學歷鍍金是說服父母的藉口」、「我看你才是不懂，台北的大學生活真的好玩多了」、「想到天龍國見見世面，另外也想談一場都會戀愛」、「可能是想去玩吧，或見識一下台北的夜生活」、「重點是脫離家裡魔掌吧」、「上大學只有一個原則，離家越遠越好」。

另外，也有網友坦言，台北的資源確實比較豐富，「補研究所、補托福各種考試，台北師資比較好」、「說真的，台北的私大資源也比較豐富，講座、座談會的師資、來賓差很多」、「要在台北就業的話，肯定要先進台北市布局啊」、「撇除娛樂不說，台北的展覽、工作坊、講座、進修機會真的比較多，很多新東西也會在台北先看到」。

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