高端混打無法負責？陳時中：政務官會負政治責任

▲立法院衛環委員會，陳時中列席報告備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

為了國際入境檢疫規定，中央流行疫情指揮中心開放打高端且有有緊急出國需求者混打國際認證疫苗。藍委昨質疑追加2劑若出事怎麼辦，衛福部長陳時中當時回應，「我沒有辦法負責」，但國家有法律、藥害救濟制度；台北市長柯文哲則喊「若出問題國家要負責」。陳時中今（17）日受訪表示，所有相關政策「政務官都負政治責任」。

陳時中今日赴衛環委員會列席報告備詢，會前接受訪被媒體問及，曾說高端混打沒法負責，藍營、柯文哲批評不負責任，陳時中表示，所有相關政策政務官都負政治責任，個別有個別的國家法律法治，依照這樣進行。

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至於高端追加混打相關科學數據，陳時中說，沒有科學數據，高端混打基本上是ACIP決定，因應國外檢疫方式的措施，至於安全性，個別疫苗都有安全性在，間隔一段時間基本上不會有加成效應。

前副總統陳建仁15日晚間啟程出訪立陶宛，預計出席立陶宛19至20日在首府維爾紐斯舉辦的「民主未來－對抗極權主義高階論壇」；此外，他也將前往波蘭訪問。但參與延伸性試驗補施打2劑高端疫苗的陳建仁，出訪的國家並未承認高端入境。

外交部昨表示，陳建仁是以貴賓身分受邀，因此入境時獲得禮遇安排；一般民眾入境時則仍須遵守當地國的檢疫隔離規定。陳時中今日被問及是否會建議陳建仁重打疫苗以便日後出國？陳時中說，不用。