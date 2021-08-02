「不跑步就沒分數…」論體弱孩子夾在同儕與疾病之間的兩難！

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「老師說，如果我不跑，體育課就沒有成績！」當孩子自認身體負荷已經到極限，卻被老師誤會是偷懶、找藉口，您會怎麼引導孩子應對呢？

近日再傳一件校園憾事，一名13歲、患有先天心臟疾病的女學生，在上體育課的時候，疑似被老師要求跟同學一起跑步，沒想到女學生體力不濟，送醫手術後仍宣告不治，對此，校方不但否認，聲稱是女學生自己要跑，還說監視器沒有畫面，導致現在雙方談判破裂，鬧上媒體版面。

我從小體弱多病，除了2、3歲就確診的氣喘以外，我成年後，也被發現有心搏過慢及二尖瓣膜脫垂問題，幸好，從小學開始，因為父親特別重視，每次上體育之前，就寫紙條向老師說明我不能參加跑步及激烈運動。

上了中學以後，更是被集結到「體育特別班」，有氣喘、有心臟病、有車禍受傷、有紅斑性狼瘡的，我們笑稱自己是來自各班的「老弱殘兵」，老師會帶領我們做些暖身操，課程內容有桌球、羽球、撞球、保齡球等五花八門，卻相對輕鬆的項目。

我是幸運的，就算小五時的導師是籃球校隊教練，對我這種體弱人，除了質疑就是各種嘲諷、酸言酸語，但由於家長的力挺，我這條小命還是倖存下來，但因為這些經歷，我非常了解那種夾在同儕與疾病之間的兩難狀況，尤其是青春期的時候，「特別」就是一個會被霸凌的理由。

其實，一個人的身體狀況好不好，當事人自己是最清楚的，拿先前柔道教練猛摔7歲男童，造成孩子腦傷過世的悲劇來說，那教練就是輕忽，認為「我看學生的狀況，比學生自己還了解。」只求速效，忽略了每個人的承受度不同！甚至，有些孩子因為年紀太小，連自己有什麼先天疾病都不清楚，就得被一視同仁來操練。

所以，在我生下女兒DAHLIA後，除了很在意她的健康狀況，小心翼翼讓遺傳的過敏體質，不至於惡化到氣喘以外，我一直告訴她「拒絕」的重要性！

DAHLIA體能不錯，但上國小之前，我還是慎重地跟她說，因為我們是過敏人，不只要避開花生等易敏食物，體育課跑步時也要注意：「如果跑不動，或是身體不舒服，一定要馬上跟老師說！不要硬撐！」

DAHLIA反問我：「如果老師硬逼我跑呢？說不能不跑呢？」我給了一個乍聽之下有點恐龍的答案：「是成績重要還是命重要？一樣不跑！跟老師說要打電話回家，我媽媽會來解釋。」

我也在第一堂體育課之前，學習父親當年的小紙條提醒，跟老師說明DA雖然很活潑，我也不希望妨礙教學內容，但她以前常住院，還請老師幫忙注意。

所幸DAHLIA的運動神經不錯，沒有遺傳父母的體弱，截至目前為止，她都和同學一起上體育課，而且四肢算是挺協調，但這並不會讓我對此放鬆，我一樣會提醒她的老師，也告訴她要主動向別人說明，並判斷自己的身體狀況。

真的不想再看到這些憾事了！敬告各位老師與教練，每個人的身體強度真的不一樣，養成運動習慣很好，但如果不是國手培訓，那就該循序漸進，才有教育意義，別為了打分數，就逼著孩子「挑戰」自己！

家長方面，真的要時時注意，常常與老師溝通，並勇於替孩子發聲，而對內，要叮嚀孩子「拒絕」的重要性，身體真的不行便不要勉強，出現異狀要盡速就醫，以免造成更大的遺憾～

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。