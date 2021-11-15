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「女排甜心」衰到爆！傳姊姊「舊傷復發」膝蓋痛...秘返南韓治療

▲▼李在英、李多英姊妹倆16日晚間從仁川國際機場搭機前往希臘。（圖／達志影像）

▲李在英、李多英姊妹倆10月16日晚間從仁川國際機場搭機前往希臘。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

外貌甜美出眾而被廣稱為「排球甜心」的南韓女排選手李在英（이재영）、李多英（이다영）雙胞胎姐妺，今年2月身陷霸凌風波，被剝奪出戰國家代表隊的資格後，於10月16日正式從仁川國際機場搭機前往希臘，在當地進行選手生活。豈料，李在英近日被爆出秘密返國，據傳是了治療左膝復發的傷勢。

根據韓媒《朝鮮日報》，妹妹李多英前陣子遭丈夫向媒體爆料家暴、離婚等各種不為外界所知的細節，姐妹倆好不容易離開南韓這個是非之地、前往希臘，受到希臘球隊的熱烈歡迎，然而南韓排球界人士今（15）日指出，李在英已於12日悄悄返抵南韓，據傳是因為左膝傷勢復發。

據悉，李在英早在活躍南韓職業排球體壇時，左膝軟骨處就曾受傷。李在英、李多英姊妹倆今年2月因為「校園霸凌風波」後，已經有9個多月未出賽，疑似是因為10月搭機前往希臘、加入希臘塞洛尼基PAOK排球俱樂部的賽程時，根本沒有時間好好暖身，導致投入比賽後傷勢再度復發、感到疼痛。

報導指出，希臘當地醫院建議，只要李在英接受關節內窺鏡手術，好好照顧膝蓋軟骨處的傷勢，經過6周的復健期，就能重回體壇；不過，李在英經過一番深思熟慮後，還是決定先回到南韓做更精密的檢查，再選擇是否進行手術，目前重回希臘球隊的時間點仍未明朗。

希臘當地媒體《Foston Sports》也在報導中證實李在英回南韓的消息，表示希臘球隊原先決定替李在英斡旋當地的醫療團隊與物理治療師，然而李在英還是選擇回到南韓，粗估等到其身體狀態好轉，至少會在南韓待到今年底。

李在英回到南韓後，目前正接受隔離；而李多英則是繼續留在希臘，完成球隊的各種初賽與訓練行程。

►「女排甜心」搭機遠走希臘！慘遭南韓封殺...受訪嘆：盼粉絲原諒

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