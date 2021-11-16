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親子

必看！店員老往小孩那側上菜？　兒童外食安全4點守則

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

相信常帶孩子外食的父母，都曾碰過座位安排不當，店員老往孩子那側上菜的驚險時候吧？日前，網路上有位媽媽抱怨，說在早餐店用餐，店員不但沒有主動提供兒童座椅，連上菜的時候，服務生也沒避開孩子那側，把熱飲直接放在寶寶前面，讓她非常不滿，上網抱怨稱她「想翻桌」，立刻引爆服務業與母嬰族群的網路戰火！

通常，這種「親子」話題，很容易在網路引戰，一來，網友不在現場，無法實地體會店員的語氣及態度，再者，網友也不是那位媽媽，如果一打二、雙手提滿育兒用品，全身狼狽、汗淋淋地進來消費，那店員不主動拿餐椅來，確實會造成當事人有些不愉快，立場問題，是不是自己碰到而已。

身為一個從寶寶很小就自立自強的媽媽，我說「服務生的上菜禮節」跟「媽媽的應變速度」是兩個問題，很多人罵那位媽媽，說去個早餐店，不是去什麼高檔餐廳，憑什麼要服務生主動幫忙拿餐椅？我要提醒大家，這其實跟消費多少無關，而是人與人之間的互助與溫暖。

我常在外面幫這些帶小寶寶的媽媽抬推車、放餐椅，只是想到這樣可以讓媽媽比較好做事、小孩比較快安全，這是人對待人的細膩，現在商人腦筋動得快，把這種細節加進營運，您看！標榜「親子友善」的餐廳，是不是常常滿座？甚至消費單價還高了一點？因為這邊會是疲累家長的休息站啊！

然而，不管餐廳規模、消費大小，「不在小孩那側上菜」，絕對是生活常識，但，我不知道為什麼，現在很多店家，職前教育都沒有做到這塊，如果客人有帶小孩，包括帶位、上菜，店員都得優先考慮兒童的位子是否安全？這不只是基本禮節，對店家本身也是一種保護，畢竟萬一出事，店家不會完全免責。

媽媽這邊呢？我說真的，別人再怎麼顧，也不會有媽媽仔細。我女兒生性魯莽，但因為我要工作，又要打理家中大小事，所以外食機率很高！直到現在，我不管在哪個場合，仍會注意孩子待在哪個位置最安全，拿「吃火鍋」來說，我不會選明火的餐廳，除非店家可以幫我煮好再上，若是電磁爐式的，我絕對付錢讓女兒共鍋，鍋子當然放我這側。

總合我的經驗，孩子外食安全有4項守則：

1、若是幼兒，請使用兒童餐具。

不要鐵齒，這種餐具在設計上還是有差別的，包括入口鋒利度跟前叉長度較短，都可以避免小孩，在進食過程中被誤傷喔。

2、家長要有一人與餐椅同側，避免翻倒或上菜潑濺。

無論如何，自助絕對是最重要的！所以一定要安排一位家長，坐在孩子那側喔～

3、不讓小孩在店家奔跑嬉戲。

這應該是很多店家不喜歡親子客的原因，我其實不懂，為什麼會有家長放任孩子，把餐廳、賣場當成公園使用呢？大人聊天，放孩子在店內跑來跑去，到時撞到貨架還是沸水，這又是誰的問題呢？

4、盡量不選桌上有明火的餐廳，或安排小孩離明火越遠越好。

我女兒第一次吃明火烤肉，是在她快2歲的那一個月，當時我帶她去東京玩，真的超想吃燒肉的啦～～～就把她塞在內側，我坐她跟烤爐的中間），但老實說心理壓力很大，所以回台以後，大概4、5歲才比較敢去明火餐廳用餐。

在這邊再次提醒，除了自己桌上的明火，也要跟鄰桌的明火保持安全距離喔！

說真的，我不認為孩子是某個家長的責任，而是整個國家應該要共同保護的，但在現今教育制度跟社會氛圍下，主張「自我」大於「扶助」，遇事「冷漠」多於「相助」，這不單對母嬰家庭，會產生極大的負面影響，對其他較為弱勢的族群，也是一記警鐘。

所以，我在這裡也呼籲各位家長，既然社會風氣是這樣的，我們就更該互相幫助，不只支援自己認識的，更要在安全範圍內，對其他迫切需要援手的親子檔遞橄欖枝，你幫助我，我幫助你，在這樣的過程中，也會被其他人看到，進而在心中種下一個以善待人的種子…或許，下一次，伸出雙手的，就是曾經冷漠的他們。

★ 我是單身不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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