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親子

買變頻冷氣還要做這4件事，瞬間讓電費從5千降到2千！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

天啊！我3月經過讀者介紹，去東門捷運站的全Ｘ電子，買了P牌新冷氣（最初階的K系列，冷暖）24小時開整天，累積2個月的電費，竟然不到2000元，與去年同期相比，差了3000元啊～～～

一級變頻真的好省！我搬到這租屋處快4年，當初這邊是空屋，只有冷氣跟熱水器，那時我沒什麼錢，就到附近社區門口，撿人家淘汰、準備清運的家具，連冰箱都是透過鄰居，找裝潢工頭買的二手冰箱，日子雖然過得很苦，但對顛沛流離好久的我來說，實在獲得很大的安全感。

我入住沒多久，就在讀者建議下，把所有燈泡全換成LED，開飲機則一天開1次，沸騰就關掉，吃電怪獸剩下那台老冰箱，跟房東提供的分離式冷氣。不得不說，房東對我們不錯，這邊內外環境都好，但租金卻比同棟低不少，所以當去年冷氣壞了，我乾脆與房東商量，由我來買噸數足夠的新機，日後搬家我帶走。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

由於我是全職文字工作者，替平台寫文、接商業合作，各種斜槓就是我的收入來源，長期之下，我對固定支出很謹慎，3月初，我心想再這樣下去，到了6月開始熱的時候，我一定會後悔，而且我又機王命，買台二手的心不安，在粉專透露訊息後，讀者替我引薦到全Ｘ電子，分期買了一台P牌最初階、K系列的分離式冷暖。

（這篇不是業配，我家附近的全Ｘ很冷淡，問分多期還有種被嘲笑的感覺，所以才大老遠從新北跑到台北，到讀者認識的門市購買，而會選P牌，我因為他們原廠售後服務好，早就是愛用者。）

自從啟用開始，我就算出門，也不會關機，只是把溫度調高，讓機器保持運轉，而5月中後，女兒停課不停學，我們倆待在家自肅，冷氣幾乎從未關過，在電費單還沒來之前，我每天心情都很忐忑，甚至有一種實驗心態：「如果爆了，就當成寫文題材吧！」還想說萬一電費破萬，要怎麼用信用卡分期？

那一天，我被手機裡的台電APP驚醒，朦朧中，看到1千多這個數字，還想著自己在做夢，等到正式起床後，再回去打開一看，哇～居然是真的！我這期的帳單是1753元，去年舊冷氣一開就滴水，想開不敢開的情況下，還要4663元，一級變頻真的好省！（感動）雖然我有15期要還～哈哈哈。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

按照這種情況，我沒幾年就回本了啊！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

除了用自己的實例勸告大家：「真的不要再虐待自己了！單月電費破萬，還不如直接分多期，買一級變頻！」我家坪數不小，直接買了「噸數絕對足夠」的機型，約40000台幣，分了多期下來，一個月不到3000，不但省錢還超冷，我開28度，體感約定頻的22度，變頻開26度，約定頻18度。

以下來分享我是怎麼使用這台冷氣的吧！

1、冷氣一定要選購大品牌的「一級節能」機種！

先前，我確實因為經費問題，看過二線、三線品牌，後來我認真做功課，發現有些節能機種，都只是口號而已，真的節能，就能領取政府補助！我這台在P牌是最便宜的入門款K系列，它都能省成這樣了，等級往上會省更多，但我用不到其他功能，又是租屋，所以還是選了K系列，目前為止，非常滿意！

這邊提醒大家，國稅局的節能補助申請，要用網路比較快撥款喔～

2、出門超過4小時才會關機，調整到29度低運轉。

我很怕熱，以前在家會開22度左右，但變頻比定頻冷，現在大都開27到28度，就超級冷了！冷氣在啟動跟冷房的時候最費電，出門若不超過4小時，我會選擇把溫度調高到29度，讓機器保持低運轉。

3、窗戶會開一點縫（約5公分）透氣。

有人說，開冷氣就不要開窗戶，但我過敏體質，還是會開一點透氣。

4、必要的時候，開風扇輔助！

雖然冷氣很冷，但不靠窗的空間，有時還是會覺得悶，此時不要急著拿遙控器，把溫度往下降，變頻超冷，正吹的人會感冒！在對角開個風扇，讓冷氣對流就好了～而且效果超棒！

最後，每個人衡量的點不同，有人看了我的心得，說：「當初就叫妳直接買了，有沒有後悔沒早買早享受？」我不想違背自己的心，很坦率地回他，去年的我，被收入不穩定困住，如果那時買了，會是很大的負擔，對身心靈都是！

3月的時候，我本來也只想花個15000左右，最後拉到40000，也是考量到電費、維修等後續問題，才直上大品牌新機，並且分15期慢慢還，所以，如果您單月電費，不到購入新機的5分之1，我認為您還可以觀望！若是超過，就真的要好好規劃這部份了～

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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