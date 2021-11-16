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貴婦退貨7萬大衣遭拒怒嗆店家　遭警上銬壓制「再鬧噴辣椒水」

記者張君豪／台北報導

一名貴婦9日在台北市信義區南山微風購買Max Mara系列大衣消費7萬餘元，質疑店家未先告知「不能退款」，而且風衣標牌是「S Max Mara」而非她想購買的正牌「Max Mara」，是中國大陸、非義大利原廠。店家認為，該風衣出售已經修改剪裁拒絕退貨，雙方發生衝突，但信義警方到場，罕見以《警職法》施以管束手段、當場將人壓制上銬帶回，引發爭議。

▲貴婦大鬧南山微風服飾店遭警方以強制力壓制上銬逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲貴婦大鬧南山微風服飾店，丈夫上前勸阻無效。（圖／記者張君豪翻攝）

▲貴婦大鬧南山微風服飾店遭警方以強制力壓制上銬逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲貴婦大鬧南山微風服飾店遭警方以強制力壓制上銬逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

信義三張犁派出所警方表示，這起糾紛發生在11月15日晚間8時25分，警方接獲百貨公司該櫃業者報案，稱發生消費糾紛，需警力到場協助。警方到場瞭解後，得知熊姓貴婦與丈夫廖男反映購買大衣外套尺寸問題，不滿商家拒絕退貨。

▲貴婦大鬧南山微風服飾店遭警方以強制力壓制上銬逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）▲貴婦大鬧南山微風服飾店遭警方以強制力壓制上銬逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲貴婦因消費糾紛大鬧南山微風服飾店遭警方以強制力壓制上銬逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

由於熊女當場情緒激動，當場出現叫囂、甚至動手毀損商家物品之脫序舉動，經在場員警制止無效，最後無奈依《警察職權行使法》實施管束。不過，事後有目擊網友在臉書發文，質疑警方執法過當。

貴婦丈夫發文解釋，臨櫃理論看到多名店員包圍開始害怕，後來妻子情緒失控，在場女警並未安撫妻子失控情緒，而是宣告要管束並亮出手銬，導致妻子情緒失控。丈夫想拉開老婆離開，但女警暴怒說道「剛才和你好好說話你不聽、先管束」還說「再鬧的話要使用辣椒水！」

▲貴婦大鬧南山微風服飾店遭警方以強制力壓制上銬逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲貴婦大鬧南山微風服飾店遭警方以強制力壓制上銬逮捕，頭部手腕多處受傷。（圖／記者張君豪翻攝）

丈夫表示，他遭男警撞開，只能眼睜睜看著妻子被一群警察壓制上銬，讓他不禁質疑「我從來沒有見過這個局面，我只能痛苦看著我老婆被手銬銬上，在這個過程中，女警為了控制我老婆，直接將她的頭撞壓在地，如此執法真的有必要嗎？」

丈夫難過表示，大衣是他送給妻子結婚周年的禮物，「為何一週年的結婚紀念日變成這樣！遭受如此程度的霸凌！！我老婆是深圳人，她非常愛台灣，逢人都說台灣的好，但是親歷了這個執法的過程，讓她非常恐懼。」

對此，信義警分局也說明，三張所警員為制止熊姓貴婦失控行為，避免妨害其他店家營業及衝突擴大，並根據警察專業執法判斷，施以必要強制力，過程中因熊女不斷抗拒，警方才予以上銬管束，均已考量以最小侵害且符合比例之方式處置，並無傷害當事人之行為。

對於服飾業者和貴婦的退貨爭議糾紛，肇因熊女認為微風南山店該件風衣定價居然要價7萬餘元、官網售價僅3萬元新台幣、加上業者聲稱「服飾經過修改且出售無法退款」。不過，夫婦倆認為收到的風衣並未修改，卻被服飾業者峻拒退貨退款，這才爆發激烈口角衝突遭警依法管束。但信義警方認為，警員執法過程並無過當。

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