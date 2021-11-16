瑪莎惡少效應台中警掃蕩暴力犯罪　男子持有槍彈毒當街被壓制逮捕

▲李姓男子涉嫌持有槍枝遭民眾檢舉，警方12日埋伏順利將他壓制逮捕。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中第六警分局接獲情資，李姓男子涉嫌持有槍枝，成立專案小組展開調查，12日警方在李男沙鹿住處外埋伏，趁其外出時迅速將他壓制逮捕，並起獲改造手槍、子彈以及毒品安非他命，警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦。

第六警分局表示，11日接獲檢舉，稱李姓男子（35歲）涉嫌持有槍枝，經跟監蒐證並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，迅速掌握李嫌行蹤後，於12日持居票於李男沙鹿住處外埋伏，待其外出將他逮捕拘提到案，起獲改造手槍1把、子彈9顆以及二級毒品安非他命1包（毛重1.7公克）。

▲警方起獲改造手槍1把、子彈9顆以及二級毒品安非他命1包。（圖／記者白珈陽翻攝）

據悉，李男有槍砲彈藥、毒品罪等前科，全案警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪、毒品罪嫌將李男移送；另李是否有涉及開槍案件以及槍枝來源，警方擴大深入追查中。

警方表示，台中的治安絕對不容挑戰和破壞，自11月11日起全力推動「除暴安民專案」，要讓市民感受警方強力打擊、掃蕩犯罪的決心，建立市民對治安的信心，只要敢在台中逞凶犯案，一定嚴查嚴辦，絕對斬草除根、除惡務盡。

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