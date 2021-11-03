6煞持3槍1刀搶車行1萬8　起因竟是老闆賣毒不給賒帳500元

▲竹聯幫東堂吳俊賢因買毒賒帳遭羞辱，找友人持槍強盜遭起訴。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市新店區1間車行，6月底清晨遭6名惡煞分持3槍1刀闖入行搶，車行許姓老闆報警稱被搶走現金1萬8千元和3支手機，檢警循線找到主嫌是黑幫背景的吳俊賢，吳稱因為之前向老闆買毒品，想賒帳500元遭拒絕，不遭甘羞辱所以找朋友去教訓老闆，並供出同時搶走了海洛因、安非他命各1包，台北地檢署3日依加重強盜罪起訴吳等6人。

2021年6月30日清晨6點多，被害的車行許姓老闆和朋友正在店內聊天準備開業，突遭一夥黑衣人闖入，許男被用槍柄重擊後壓制在地上，等黑衣人離開後報警，稱遭強盜現金以及iPhone手機等財物，台北憲兵隊會同台北市刑大調閱監視器，追蹤分乘2車離開的黑衣人。

▲搶匪分持3槍1刀槍車行老闆壓制在地後，強盜現金、手機和毒品。（資料照／記者張君豪翻攝）

專案小組查出這起強盜案主嫌是竹聯幫東堂成員吳俊賢，他不但承認犯案，更加碼供稱，都是因為先前向車行許姓老闆買海洛因的時候，因為一時缺錢，希望賒帳500元遭拒絕，雖然最後完成毒品交易，但實在不爽過程中被許姓老闆酸言酸語，才會找人一起去教訓報復。

雖然許姓老闆堅決否認賣毒，也沒有持有任何毒品，但因檢警循線找到的其他同夥供詞一致，並坦承當時分持衝鋒槍、掌心雷、左輪手槍以及西瓜刀闖入車行，認為這群年紀從20多歲到40多歲的搶匪沒有說謊必要，因此仍認定許姓老闆的損失除了現金和手機外，還有海洛因、安非他命，依結夥加重強盜罪嫌起訴吳等6人。