駕BMW X6販槍毒台東交易 桃警長征500公里勇擒2匪

▲桃園警方長征約500公里逮獲販槍毒嫌犯。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

28歲洪姓與27歲李姓男子以販賣槍枝及毒品為業，桃園警方接獲情資隨即組成專案小組，由員警喬裝買家長期蒐報，但洪嫌堅持在台東縣進行交易後，專案小組9日凌晨漏夜南下約500公里查緝，在台東某宮廟前發現洪嫌駕駛寶馬X6出現後，旋即一擁而上當場制伏販賣槍毒的洪、李2男，查獲改造槍枝3支、子彈106顆及二級毒品大麻4包，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品等罪嫌移送法辦。

▲▼並自嫌犯車上查獲改造手槍、子彈及毒品大麻。（圖／龍潭警分局提供）

桃園市政府警察局龍潭分局偵查隊日前接獲線報洪姓男子等人平時有販賣槍枝及毒品情資，隨即組成專案小組，由員警喬裝買家長期蒐報，終於約定於9日中午在台東縣一處宮廟前進行交易，警方調派優勢警力凌晨漏夜南下數百公里「長征」，並發現洪、李2男駕駛寶馬X6自小客車出現，但生性狡猾的嫌犯仍有所顧慮，開車在宮廟附近不斷繞路，並在車上觀察周邊及買家動態。

▲警方將洪、李2男押回移送法辦。（圖／龍潭警分局提供）

專案小組考量嫌犯隨身攜帶槍枝交易，面臨高度危險，不敢輕忽大意，在交易現場周邊以優勢警力嚴密監控縝密部署，等到洪、李2男進入宮廟廣場，旋即一擁而下，不費一槍一彈即當場制伏販賣槍毒的洪姓及李姓嫌犯逮捕並查獲扣案槍毒，警方目前仍積極向上溯源，持續追查有關槍砲、毒品來源。

龍潭分局分局長蔡啟仁表示，迅速的偵破槍毒案，無非是替社會剷除一大毒瘤，掃蕩槍毒維護社會治安，警方責無旁貸，民眾倘發現不法情事，應即離開並就近向警察機關通報，共同打擊犯罪。