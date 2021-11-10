3男網路訂購笑氣　持槍搶交貨男3.8萬！逃7小時被逮

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓等3名男子7日凌晨在網路上訂購笑氣，並與尹姓男子約定在楊梅區某處公園交貨，尹男依約送笑氣到指定地點時，卻遭許男等3男持槍搶走尹男身上貨款3萬8千元後揚長而去，警方接獲報案時以車追人，7小時在觀音區循線查獲許男等3嫌到案，並起出作案用改造手槍、子彈等證物，全案依強盜、違反槍砲彈藥等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市許姓男子7日凌晨在網路上訂購笑氣，尹姓男子依約到交貨地點送笑氣缸瓶時，被許等3人持槍搶走3萬8千元，圖為笑氣鋼瓶。（資料照／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲桃園市許姓男子7日凌晨在網路上訂購笑氣，卻在交貨時持槍強盜尹姓男子3萬8千元，7小時後被專案小組在觀音區緝捕到案。

楊梅警分局指出，18歲的尹姓男子報案指稱，7日凌晨接獲有買家要購買笑氣助興，約定在楊梅區民族路五段一處公園交貨，未料到達指定地點交貨時，卻遭許姓男子等2人持槍搶走其貨款共計3萬8千元，隨即搭上接應轎車揚長而去。

楊梅警方據報後，調閱附近監視器以車追人，鎖定黑色日產轎車涉有重嫌，同日上午11時許，警方專案小組越區在觀音區發現涉案轎車出現，警網趨前攔捕，順利拘捕21歲的許姓男子到案，並起出做案用1把改造手槍與子彈3發等證物，隨後再循線查獲另一名許姓男子與王姓男子等共犯到案，均為21歲。

警方偵訊時，許姓等3人坦承持槍強盜等犯行，對於改造手槍來源則交代不清，警方偵訊後依強盜、違反槍砲彈藥管制條例等罪嫌移送桃檢偵辦，並向上追溯槍枝來源。

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