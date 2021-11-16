敢在台中逞兇犯案　盧秀燕向暴力宣戰：天涯海角絕不放過斬草除根

▲盧秀燕表示，敢在台中逞兇犯案，天涯海角絕不放過嚴查嚴辦。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市西屯區日前發生1名宋姓男大學生駕車不慎與他人車輛擦撞，遭3名男子打傷，送加護病房治療，幸而病情穩定逐漸康復，市長盧秀燕10、14日赴台中榮總探視為男大生加油打氣，她上午主持市政會議強調，「台中治安不容挑戰和破壞」，只要敢在台中逞兇犯案，天涯海角，絕不放過，一定嚴查嚴辦，而且是「斬草除根、除惡務盡」。

對於各界關心宋同學狀況，盧市長今日市政會議首先分享一個好消息，「宋同學已經醒了」，她說，昨天已經轉到普通病房，持續醫治康復中，上週日，她第二度到台中榮總探視，並告訴宋同學，壞人都抓到了，請他安心休養，也告訴他社會上很多民眾都很關心他，為他祈禱、為他集氣、為他加油，也感謝台中榮總醫護團隊全力醫療。

「強力打擊犯罪，保護市民、維護台中安全不妥協」，盧秀燕再次強調，台中好不容易改善的治安，絕對不容挑戰和破壞，海神事件一發生，台中市警局立刻展開「除暴安民專案」，11日起至今執行第5天，已把逞兇三名惡少逮捕到案，還把他們靠勢背後犯罪集團全面破獲，甚至遠到台南及高雄的據點，台中市警察也都把他們一一抓到，至今逮補19名犯嫌。

盧說，市府與台中市警局在此宣示，只要敢在台中逞兇犯案，天涯海角，絕不放過，一定嚴查嚴辦，而且是「斬草除根、除惡務盡」，市府將持續執行「除暴安民專案」，一方面讓之前在台中逞兇犯案的壞人繩之以法、付出代價，也嚴重警告企圖滋事的人，不要心存僥倖破壞治安。