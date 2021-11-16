日首相睽違9年入住公邸！岸田文雄棄24坪議員宿舍　終於要搬家

▲岸田文雄預計2022年初就會搬進首相公邸。（圖／岸田文雄推特）



記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄原本住在眾議員宿舍內，根據日媒報導，他最快2022年初就會和家人搬進首相公邸內，成為近9年來首位搬進首相公邸的日本首相。日本首相官邸為內閣總理大臣的辦公場所，而首相公邸則是在同一用地內的首相住所。

根據《富士新聞網》報導，岸田文雄目前仍然和家人一同住在當選首相前住的24坪赤坂眾議員宿舍，但多名政府內部人士透露，岸田文雄打算搬進鄰近首相官邸的首相公邸內。據悉，他和妻子岸田裕子已經參觀完首相公邸，最快2022年初就可以入住。

▲除了就讀大學的三子外，岸田文雄一家四口住在眾議員宿舍內。（圖／岸田文雄IG）



這也是日本自2012年以來，睽違9年首次有首相入住公邸。在任時間最長的前首相安倍晉三因為住在個人私邸，因此上任後也沒有搬進公邸，而前首相菅義偉直到卸任時都還是住在位於赤坂的眾議員宿舍。

由於前兩任首相都有自己的住所，導致日本首相公邸多年沒有人入住，高額的維持、管理費用以及危機管理等問題也備受指責，而岸田文雄此舉則被視為是為了危機管理的選擇。

事實上，岸田文雄雖然已在政壇取得一席之地，但至今仍然和妻子與2個兒子一同住在東京港區3房2廳的眾議員宿舍。根據規定，只要名下沒有東京都內房產的議員都可以申請入住議員宿舍，而目前岸田文雄一家4口承租的便是位於東京港區赤坂的新赤坂宿舍。

該宿舍自2007年建成，地上28層樓、地下2層樓，共300戶，格局皆為3LDK，也就是3房2廳1廚房，大小為82平方公尺（約24.8坪），月租則為15萬4000日幣（約新台幣3.8萬元）。

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