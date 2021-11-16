約心儀男喝酒...她嗨「被帶回家」卻被晾一旁　崩潰：穿不夠露？

▲原PO約心儀對象喝酒，一時失控把自己先灌醉。（圖／示意圖／達志影像）

記者謝欣辰／綜合報導

當想跟心儀對象有進一步發展時，對方卻遲遲接不到球，實在讓人崩潰！有位女網友近期在《爆怨公社》分享，假日約心儀對象去酒吧喝酒，不小心把自己先灌醉了，也同意讓男方帶回家，本來心想可以有進一步的發展，卻直接被晾在一旁，讓她傻眼崩潰，「是我穿不夠露嗎？」

原PO表示，在酒吧一時失控把自己喝到醉，心儀對象提議，先去他家等酒退，再開車送原PO回家。但接下來發生的事卻讓原PO傻眼，因為那位心儀對象竟然主動把房間讓給原PO，自己一個人去客廳默默看了三小時的電視，讓原PO直喊「老娘都已經丟了那麼好的直球，為什麼你還要那麼的正人君子」，不僅幻想中的「進一步發展」完全沒有實現，還直接被晾在一邊，「到底是因為我穿的不夠露，還是你真的性向不同？」

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原PO無奈說道，經過這件事情後「心已死」，覺得自己應該沒希望了，但也在文內註明，「我最後還是搭Uber回家」，只是覺得對方真的非常紳士，不僅整晚一直想要送原PO回家，隔天早上也傳訊關心原PO「酒醒了沒」。

貼文一出，引起網友熱烈回應，「妳要自己撲倒啊」 ，「因為他不喜歡妳吧」，「真的喜歡，連酒都不用喝了」，「吃下去，等女生清醒，會不會被告，就完全被女的控制了耶」，「要是我，我也不敢亂來，這年頭啊女權至上，要是被反咬一口多倒楣啊！無論怎麼解釋，社會通常還是會先聽信女的」，「他也怕忽然有幾名拿著鋁棒跟本票的89衝進來啊」。

網友的言論釣出原PO解釋，「大家真的誤會了，本人想要的只是親密接觸，不是性交」因為覺得與心儀對象好像有來電，但又抓不到頭緒，所以只是想用這樣的方式看會不會有親密舉動，也解釋自己沒有趁機表白「是因為不做沒把握的事」。