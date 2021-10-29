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12星座想確定關係「會這麼做」　曖昧豁出去就看此刻

▲▼感情,情侶,伴侶,曖昧,交往,愛情,戀愛。（圖／pixabay）

社群中心／綜合報導

曖昧的甜膩酸澀雖然是愛情中很美好的過程，但是兩人到底能不能走到一起？還是轉化為友情呢？《星座好朋友》分享12星座也許早有暗示你的跡象，快來對照一下你身邊的那個他，是不是早就想出手了呢。

牡羊座：曖昧後順其自然
牡羊座的個性直來直往，不喜歡太刻意矯作，即使是他們主動，也會希望未來的是能夠順其自然的發展。
如果牡羊座對你有意思，會努力的親近你、拋出曖昧球，但不會主動向你表白，所以他們確定關係的方式，就是曖昧後順其自然的在一起，如果你也介意，不妨在好的時機問一問「所以我們現在在一起了嗎？」來規劃一下紀念日。

金牛座：直接問對方怎麼想
雖然金牛座本就比較害羞被動，但他們的個性很直接，不喜歡拐彎抹角，如果他們正在曖昧期，想跟另一半確定關係的話，通常都直接了當的問對方的想法，如果對方也同樣有意，那不就簡單直接的閃光ＧＥＴ了！

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雙子座：用訊息問對方的想法
平日果斷勇敢的雙子，在真正追求對方時，還是會感到緊張，因此他們通常會等到夜深人靜時，來一封訊息問問對方的想法，但如果收到回覆又不敢立刻點開，甚至會發完倒頭睡等明天早上定生死呢。

▲男女,感情,愛情,戀愛,。（圖／tvN IG、pexels）

巨蟹座：透過朋友確認對方的心意
巨蟹座真的有點急死人，即使喜歡了也不太會主動親近，更不用說主動表白了，因為他們很害怕被拒絕後連朋友都當不成了。遇到這種情況時，他們比較會透過朋友去旁敲側擊，如果知道對方也對他有好感，才比較敢勇敢追求。

獅子座：趁過馬路順勢拉起對方的手
獅子座雖然是霸氣王者，但還是會因為害怕被拒絕，不敢過於主動，萬一場面尷尬怎麼辦呢？！
所以通常他們會需要個契機，像是過馬路時順勢牽起對方的手，如果對方沒有排斥，就等於默認了自己的心意，那麼獅子座就會大膽追求的。

處女座：開玩笑的方式確認
處女座通常會用愛開玩笑的方式去表白，因為這樣做就算是被拒絕，至少還有個台階下。
如果對方真的自然地答應，那麼他們也會更鄭重的告白一次，接著就可以脫單了！

▲男女,感情,愛情,戀愛,。（圖／tvN IG、pexels）

天秤座：讓朋友幫忙起鬨
天秤座也是很需要助攻的人，如果想跟你確認情侶關係，會請朋友幫忙在中間起鬨，因為他們知道很多時候，兩個人就算彼此沒有太大感受，但是會在朋友起鬨下，對彼此慢慢產生好奇、好感，也許就會弄假成真呢，順利就追到手！


天蠍座：經常跟對方的家人混熟
天蠍座認定的對象，基本上會做很多球給對方接，在沒有得到對方的答應前，不會輕易放棄的。
為了想要給對方好的印象，也會試著去跟對方的家人混熟，也許這樣對方就能感受到他們的用心，不由自主地產生好感，可以大大加分。但天蠍座也是情感分明的人，青睞的對象很給追，沒感覺的就真的會很辛苦了！

射手座：在重要節日表白
射手座的儀式感很強，平常不隨便出手，一出手的話希望一次就中，因此他們賄選一些重要節日當作助攻，比如在節日的氣氛下，告白的成功率也似乎會跟著提高。

▲男女,感情,愛情,戀愛,。（圖／tvN IG、pexels）

魔羯座：約看浪漫電影
魔羯的個性比較害羞內斂，通常不好意思面對面說出自己的心裡話，所以當他們選擇較文靜的活動時，不需要面對面對視，像是在看浪漫電影時，順勢說出自己的心理感受，想要跟你確定關係。

水瓶座：找機會有身體接觸
水瓶座想跟你確定關係，主要透過一些微小的身體接觸來試探對方的反應，如果他們稍微碰了對方，對方十分反彈，那他們就知道沒譜了，但如果對方沒有拒絕，他們就會勇敢地進行下一步。

雙魚座：故意裝病
雙魚不太確定對方心意時，是不會太冒進的，怕表白失敗不但尷尬還把關係搞壞，因此他們會用點小心機，也許裝個病來試探對方心意，如果對方很著急、會去關心他們，那他們就知道對方心裡是有在意的。

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