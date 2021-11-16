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華爾街日報：中資收購義大利軍用無人機廠商　羅馬當局不知情

▲▼ 華爾街日報報導，中資3年前收購義大利一家軍用無人機廠商，隨即將敏感技術轉移到中國，義大利與歐洲當局一直被蒙在鼓裡。（圖／阿爾卑飛機公司網頁alpiaviation.com）

▲ 華爾街日報報導，中資3年前收購義大利一家軍用無人機廠商，隨即將敏感技術轉移到中國，義大利與歐洲當局一直被蒙在鼓裡。（圖／阿爾卑飛機公司網頁alpiaviation.com）

文／中央社記者尹俊傑紐約15日專電

華爾街日報報導，中資3年前收購義大利一家軍用無人機廠商，隨即將敏感技術轉移到中國，義大利與歐洲當局一直被蒙在鼓裡，凸顯歐洲投資審查薄弱讓北京有可乘之機。

義大利當局正在調查2018年一家香港註冊企業收購阿爾卑飛機公司（Alpi Aviation）的交易，指稱這家香港公司是中國的幌子，買下阿爾卑後將義國軍方用於阿富汗的技術與智慧財產權轉移到中國新的製造地點。

追蹤中國在歐洲投資的荷蘭顧問公司Datenna執行長范艾登（Jaap van Etten）形容，這是中國獲取特定技術、北京當局在背後指使的「教科書案例」。

面對中資大舉收購歐洲企業，歐洲聯盟（EU）2018年建立新的投資審查架構，以期加強控制。但最終責任落在歐盟成員國政府，他們必須在吸引外資與安全考量間權衡，也無法監控每家公司的交易。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）說：「我們必須確保它們（敏感技術）不會落入那些試圖破壞國際秩序或西方民主價值的人手中。」

美國外來投資審查委員會（CFIUS）近年擴權，可審查過去不必申報的交易，並將焦點鎖定中國。在歐洲，如交易涉及安全層面，企業有義務申報外資收購案以供官方審查，但自行申報制度導致某些交易未被察覺。

義大利當局說，他們調查另一宗案件時無意間發現阿爾卑與中國的關連。總部設在義大利北部的阿爾卑除生產輕型飛機外，也製造義大利空軍在阿富汗使用、名為Strix的迷你無人機。這型無人機可由背包攜帶，單人操作，具備夜間偵察功能。

義大利警方今年兩度搜索阿爾卑辦公室，發現馬邇斯（香港）信息科技有限公司註冊不久後，於2018年7月以400萬歐元買下阿爾卑75%股份，接著投資150萬歐元。警方認為買家出價過高，經追查發現背後金主是中國中車股份有限公司及江蘇省無錫市政府掌控的一個投資集團，因而認定馬邇斯是中國政府為吸收阿爾卑而成立的空殼公司。

阿爾卑聲明否認違法，並說出售股份公開透明且反映真實價值。

義大利警方說，他們掌握阿爾卑在股份出售完成前與潛在買主協商將技術轉移到中國的證據。轉移軍用技術並在外國生產需經義大利政府批准，義大利當局正在調查阿爾卑是否已轉移相關技術，且開始在中國生產。

警方說，阿爾卑2019年將一架軍用無人機送往中國逾一年，名義是以「無線電遙控飛機模型」參加上海為期5天的進口展會。

檢方指稱，3名中國人和3名義大利人組成的阿爾卑經營團隊違反軍用裝備出口法規。羅馬也在調查阿爾卑出售股份前是否應知會義大利政府。義大利政府有權否決非歐盟買主收購防衛、通訊等具戰略性質企業的交易。

中國是無人機製造大國，倫敦智庫國際戰略研究所（IISS）資深研究員拜利（Douglas Barrie）研判，中國對無人機本身可能沒那麼有興趣，重視的是夜視感測器、資料傳輸技術等特定元素；中國中車若想進軍無人機領域，阿爾卑的無人機軟體可成為發展骨架。（編輯：郭中翰）

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